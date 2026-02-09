Bolojan s-a gândit „de multe ori” la demisie: „Pentru mine, când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare”

Premierul României, Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a spus luni seara, la Digi 24, că s-a gândit „de multe ori” dacă să facă „un pas în lateral” și să demisioneze din funcția de premier.

„Eu am știut la ce mă înham”, a spus premierul Bolojan.

Întrebat dacă s-a gândit să-și dea demisia, Ilie Bolojan a precizat:

„De multe ori, când constați că nu e adevărat, te gândești să faci un pas în lateral. Pentru mine va fi o ușurare când nu voi mai fi premier”, a spus Bolojan.

Liderul PNL a adăugat că „și-a asumat însă responsabilitatea” pentru această funcție și că, momentan face „ce trebuie, cât există un sprijin”.

„Că nu ești de unul singur. Un guvern care merge la moțiune de cenzură cade, fără sprijin. În fiecare lună vor fi teste. Vedem atacuri, măsuri criticate din interior. Românii nu vor să vadă amânări la CCR”, a spus Bolojan.