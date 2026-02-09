Stare de alertă la Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apă. A fost trimis mesaj RO-Alert

CJSU a instituit starea de alertă la Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apă. Sursa foto: Getty Images

Un mesaj RO-Alert privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie a fost transmis, luni seară, în zona Curtea de Argeş, potrivit Agerpres. Totodată, oficialii din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș au decis instituirea stării de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apa din rețeaua de distribuție.

Potrivit mesajului, se interzice utilizarea apei pentru consum uman şi animal, dar şi pentru igiena personală.

"Consumaţi doar apă din sursele puse la dispoziţie de autoritatea locală, izvoare verificate sau apă îmbuteliată. Începând cu 10.02.2026 ora 21:00 se va sista total furnizarea apei timp de 24 de ore pentru realizarea unor lucrări", se mai menţionează în mesajul de avertizare.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeş a anunţat că prezenţa bacteriei Clostridium perfringers a fost detectată în probe de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiul Curtea de Argeş

"Având în vedere rezultatele ultimelor rapoarte de încercări, din data de 09.02.2026, vă informăm că apa rămâne nepotabilă şi poate fi utilizată doar în scop menajer (la vasul de toaletă)", se precizează într-o informare a DSP Argeş.

Sursa citată mai menţionează că Spitalul Municipal Curtea de Argeş continua sa fie aprovizionat cu apa de la o cisternă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, fiind întreruptă aprovizionarea unităţii sanitare cu apă din reţea.

O nouă creştere a turbidităţii apei furnizate în zona Curtea de Argeş s-a înregistrat în ultimele zile, după tranzitarea controlată a unei viituri prin Barajul Vidraru, a anunţat anterior societatea Aquaterm.

Conform unei informări transmise de reprezentanţii societăţii de furnizare a apei, situaţia a condus la colmatarea completă a filtrelor din staţia de tratare de la Cerbureni, în data de 5 februarie. Ulterior, s-a luat decizia de a se spăla trei filtre, unul în timpul zilei şi două în timpul nopţii, când consumul este mai redus, pentru a exista suficientă apa filtrată pentru spălare.

"S-a luat această decizie pentru a nu opri staţia, întrucât populaţia nu avea făcute rezerve de apă. Acest lucru s-a resimţit în reţeaua de distribuţie în data de 6 februarie 2026, când turbiditatea apei a crescut. După această operaţiune atât societatea cât şi DSP au prelevat probe. Din raportul nostru de încercare, dar şi din cele comunicate de DSP, reiese că apa nu mai corespunde din punct de vedere fizico-chimic şi nici microbiologic", se arată în informare.

Conform aceleiaşi surse, în zilele de 6, 7 şi 8 februarie s-a efectuat o dezinfecţie a reţelei cu clor în cantitate mai mare, iar luni şi în zilele următoare se vor recolta noi probe de apă "pentru a se constata dacă a fost depăşit acest eveniment".

"Precizăm că potrivit ultimului raport de încercare din data de 6 februarie 2026 pentru proba din 4 februarie 2026 transmisă la DSP, apa din reţeaua de distribuţie nu conţinea bacterii, rezultatul fiind negativ inclusiv la clostridium pe care îl determinăm în doua probe pe săptămână. (...) Apa rămâne în continuare nepotabilă şi nu este bună de băut sau gătit şi poate fi utilizată în scopuri menajere", se mai menţionează în informare.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.

CJSU a instituit starea de alertă la Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș a decis, luni, instituirea stării de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apa din rețeaua de distribuție.

"Populația va fi informată permanent cu privire la interzicerea utilizării apei din rețea pentru consum, prepararea hranei și igiena personală, până la remedierea completă a situației. Sănătatea oamenilor este prioritatea absolută, iar aceste măsuri sunt necesare pentru prevenirea oricărui risc", a transmis prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață.

Ea precizează că a dispus asigurarea transportului de apă potabilă în punctele de distribuție stabilite la nivelul municipiului, precum și asigurarea cantității necesare de apă pentru funcționarea spitalului, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. De asemenea, a solicitat autorităților locale să asigure în continuare apă îmbuteliată pentru consum și prepararea hranei în unitățile de învățământ, precum și pentru persoanele vulnerabile și persoanele nedeplasabile.

"Pentru o informare rapidă și corectă a cetățenilor a fost dispusă transmiterea de mesaje RO-ALERT, astfel încât fiecare locuitor din zonele afectate să cunoască exact și la timp măsurile care trebuie respectate. Nu în ultimul rând, am informat în această seară cu privire la situația existentă miniștrii cu atribuții de resort și am solicitat sprijin pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor legate de alimentarea cu apă din zona Curtea de Argeș", a mai transmis Ioana Făcăleață.

Ea a menționat, totodată, că a fost adoptată o hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Curtea de Argeș prin care autoritățile locale, în urma unei evaluări realizate împreună cu o societate autorizată, au întocmit un plan pentru reluarea în siguranță a furnizării apei potabile și au solicitat fonduri de urgență de la Guvern pentru lucrările și investițiile necesare.