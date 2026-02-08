Primul centru de arși grav din România e gata. Rogobete: Se achiziționează echipamente, în scurt timp va fi dat în folosință

Rogobete anunţă finalizarea construcţiei primului centru de arși grav construit în România după Revoluție. Sursa foto: captură video

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, finalizarea construcţiei primului centru de arși grav construit în România, la Timişoara, după Revoluție. "Clădirea este ridicată. Ultima etapă este în desfășurare. Iar în curând, acest centru va primi pacienți", a transmis Robogete, care a detaliat şi ce dotări are noul spital.

"Construcția noului Centru de Arși Grav de la Timișoara este finalizată. Astăzi suntem în etapa de achiziție a echipamentelor, instalare, testare a fluxurilor medicale, iar în scurt timp centrul va fi dat în folosință.

Este primul centru de arși grav construit în România după Revoluție. Știu că mulți vor spune că a venit târziu. Și aveți dreptate.

Acest centru trebuia să existe de mult timp. Dar mai știu și altceva: ani la rând s-a vorbit despre el, s-au făcut promisiuni și prezentări, fără ca lucrurile să se miște cu adevărat. Noi am ales să nu ne oprim la vorbe - și l-am făcut", a postat Rogobete pe Facebook.

Ministrul Sănătăţii a punctat că "este o construcție modernă, proiectată astfel încât fiecare secundă și fiecare circuit medical să conteze".

"Proiectul a început în 2023. Îmi amintesc foarte bine acel moment. Eram secretar de stat și coordonam proiectele Băncii Mondiale. Centrul exista atunci doar pe hârtie. Puțini au crezut că va deveni realitate. Unii nici astăzi nu cred pe deplin.

Dar realitatea este aici.

Clădirea este ridicată. Ultima etapă este în desfășurare. Iar în curând, acest centru va primi pacienți. Este o construcție modernă, proiectată astfel încât fiecare secundă și fiecare circuit medical să conteze.

În interiorul acestei clădiri vor funcționa integrat:

– UPU-SMURD, cu 58 de posturi, pentru preluarea și stabilizarea rapidă a pacienților;

– Centrul de Arși, cu:

• 6 paturi pentru mari arși,

• 6 paturi pentru arși intermediari și post-critici,

• 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă;

– Secția ATI, cu 27 de paturi, destinată pacienților critici;

– Bloc operator, cu 25 de săli de operație, capabile să susțină intervenții complexe, în paralel;

– spații esențiale pentru funcționarea sigură a actului medical: sterilizare, farmacie, spații administrative și logistice, spații tehnice, adăpost ALA;

– heliport, pentru transfer rapid în situații de urgență majoră.

Pe lângă clădirea propriu-zisă, investiția include realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea completă a circuitelor medicale, astfel încât pacienții, personalul și echipamentele să nu se mai intersecteze haotic, ci controlat și sigur.

Toate aceste detalii nu sunt cifre seci.Ele înseamnă capacitate reală de intervenție, siguranță pentru pacienți și condiții corecte de lucru pentru medici.

Este primul centru de arși grav construit în România după Revoluție. Și, dincolo de întârzierea istorică, este dovada că atunci când lucrurile sunt duse până la capăt, schimbarea devine realitate.

Pentru mine, acest proiect nu înseamnă doar o investiție sau un obiectiv bifat. Înseamnă o lecție simplă: schimbarea reală nu se face prin promisiuni, ci prin muncă dusă până la capăt, chiar și atunci când nu e comod și când nimeni nu aplaudă la început.

Am simțit de multe ori presiunea, îndoiala, oboseala. Dar astăzi simt altceva: responsabilitatea că acest centru va salva vieți. Și exact pentru asta merită fiecare pas.