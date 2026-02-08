Imagini aeriene spectaculoase din Turcia. Fermierii au găsit o soluție ingenioasă ca să folosească dolinele apărute acum șapte ani

Fermierii au început să direcționeze surplusul de apă către puțuri săpate în zonele îmbibate și către dolinele formate natural. FOTO: Hepta

Ploile torențiale din vestul Turciei au transformat terenurile agricole inundate din Menderes, provincia Izmir, într-un „rezervor” temporar de apă subterană. Fermierii au început să direcționeze surplusul de apă către puțuri săpate în zonele îmbibate și către dolinele formate natural, atât pentru a reduce pagubele produse de inundații, cât și pentru a ajuta la refacerea rezervelor de apă subterană.

În cartierul Karakuyu, dolinele apărute inițial în ianuarie 2019 s-au umplut din nou după ultimele episoade de ploi intense, iar imaginile aeriene surprind „ochiuri” de apă care au devenit un punct de atracție pentru localnici și vizitatori, scrie turkiyetoday.com.

Oamenii folosesc aceste formațiuni ca soluție practică de gestionare a apei, într-o zonă unde agricultura depinde puternic de irigații.

Apa este stocată la aproximativ 30 - 40 de metri adâncime, urmând să fie pompată înapoi vara, când seceta și temperaturile ridicate pun presiune pe culturi și pe calitatea solului.

Episodul de vreme severă a venit pe fondul avertizărilor emise de Serviciul Meteorologic de Stat din Turcia, care anunțase cod galben în mai multe provincii, inclusiv Izmir, din cauza riscului de ploi local abundente, viituri rapide și perturbări de trafic.

În săptămânile anterioare, furtunile și ploile puternice au provocat inundații și aluviuni în Izmir.

Specialiștii avertizează că secete prelungite și ploi extreme devin tot mai frecvente în bazinul mediteranean. Se estimează că, în scenarii climatice nefavorabile, până la 50% din apele de suprafață din bazinele Gediz și Buyuc Menderes ar putea dispărea până la finalul secolului, ceea ce ar accentua degradarea terenurilor, inclusiv în vestul Turciei.