SUA renunță la două Comandamente din cadrul NATO. Ce se întâmplă la vârful alianței

1 minut de citit Publicat la 22:32 09 Feb 2026 Modificat la 22:32 09 Feb 2026

Steagul NATO. SUA se retrag în favoarea Italiei și Marii Britanii din două Comanamente aliate Inter-arme. Foto: Hepta

SUA vor renunța la două comandamente în cadrul NATO, într-un moment în care președintele american Donald Trump cere aliaților din Europa să-și asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, relatează luni Agerpres, pe baza surselor diplomatice citate de agenția France Presse.

Astfel, Statele Unite vor lăsa Italiei Comandamentul aliat al Forțelor Inter-arme (Allied Joint Force Command, JFC) cu baza la Napoli și axat pe operațiuni în sudul zonei euroatlantice.

De asemenea, SUA vor renunța în favoarea Marii Britanii la Comandamentul Forțelor Inter-arme cu sediul în Norfolk (estul Statelor Unite), axat pe regiunea nordică, potrivit acelorași surse.

Al treilea JFC, axat pe zona estică a Alianței Nord-Atlantice, are baza la Brunssum, în Olanda. În fruntea acestui comandament aliat se află în prezent un ofițer german.

Aceste comandamente operaționale sunt responsabile de planificarea și coordonarea eventualelor operațiuni ale NATO.

SUA recuperează un Comandament NATO de la Marea Britanie

În schimb, forțele americane vor recupera comandamentul maritim aliat (MARCOM), cu baza la Northwood, în Marea Britanie.

Aceste schimbări nu ar urma să se producă mai devreme de câteva luni, au declarat pentru AFP doi diplomați din cadrul NATO, sub rezerva anonimatului.

"Este un semn bun al unui transfer de atribuții în practică", a estimat unul dintre ei.

Dincolo de aceste schimbări, Statele Unite își păstrează rolul militar central pe care îl ocupă în cadrul NATO încă de la înființarea organizației, în 1949.

SUA vor controla Comandamentele forțelor aliate terestre, maritime și aeriene

SUA se vor afla la conducerea Comandamentului Central a trei ramuri ale NATO: forțele terestre (LANDCOM), navale (MARCOM) și aeriene (AIRCOM).

De asemenea, americanii își mențin șefia asupra Comandamentului Suprem al forțelor aliate în Europa (SACEUR), o funcție strategică ocupată încă de la înființarea Alianței de un ofițer american.

Funcția politică de secretar general al NATO este deținută în mod tradițional de un european, amintește AFP.