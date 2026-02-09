O agenție europeană a stabilit nivelul "sigur" de consum pentru CBD-ul derivat din cânepă

Spre deosebire de marijuana, CBD nu este intoxicant și este cunoscut pentru potențialele sale efecte terapeutice. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) anunțat luni, pentru prima dată, un nivel "sigur" de consum pentru canabidiol (CBD), un compus non-psihoactiv găsit în planta de canabis, stabilind totodată un standard mai scăzut în comparație cu cele adoptate în alte țări, precum Regatul Unit și Elveția, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Alimentele și băuturile infuzate cu CBD includ dulciuri, miere, biscuiți, prăjituri, cea și cafea. Spre deosebire de marijuana, CBD nu este intoxicant și este cunoscut pentru potențialele sale efecte terapeutice, cum ar fi reducerea anxietății, a durerilor și a inflamațiilor.

Potrivit EFSA, o agenție europeană cu sediul în orașul italian Parma, experții săi au stabilit un nivel provizoriu de doză sigură de 0,0275 miligrame pe kilogram de greutate corporală pe zi – circa 2 mg pe zi pentru un adult de 70 de kilograme.

Limita europeană este, așadar, mult mai mică în comparație cu limita de 10 mg pe zi din Regatul Unit, 12 mg pe zi în Elveția și intervalul de 20-200 mg pe zi, pentru cel mult 30 de zile, în Canada, cu condiția ca utilizatorii să discute cu farmacistul lor despre toate celelalte medicamente și substanțe pe care și le administrează.

EFSA a precizat că a aplicat o marjă de siguranță suplimentară în calculul său din cauza dovezilor incomplete privind utilizarea CBD-ului și a exclus totodată din evaluarea sa persoanele sub 25 de ani, femeile însărcinate sau care alăptează și persoanele care iau alte medicamente.

"Rămân anumite incertitudini cu privire la comportamentul cinetic și la efectele pe termen lung ale consumului de CBD asupra ficatului, funcțiilor neurologice și sistemelor reproducător și imunitar", au precizat reprezentanții agenției.

Nivelurile de consum sigure ar putea fi reevaluate pe măsură ce noi date vor deveni disponibile, potrivit EFSA.