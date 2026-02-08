Magazinele de monede spun că sunt inundate de argint și aur, încât sunt nevoite să limiteze achizițiile

Creșterea prețurilor aurului și argintului i-a determinat pe tot mai mulți oameni să își vândă rezervele / sursă foto: Getty Images

Magazinelor de monede și metale prețioase au ajuns să fie „inundate” de aur și argint, încât sunt nevoite să limiteze achizițiile. Potrivit comercianților, volatilitatea recentă nu le afectează doar marjele de profit, ci îi pune într-o situație delicată din punct de vedere financiar, din cauza riscului de a rămâne cu stocuri mari achiziționate la prețuri care se schimbă de la o oră la alta.

Prețurile spot ale aurului și argintului par să se stabilizeze la început de februarie, după o perioadă marcată de creșteri și scăderi record.

Cu toate acestea, mișcările bruște din ultimele săptămâni au creat dificultăți serioase pentru comercianții locali, care cumpără metale prețioase de la populație.

„Dacă greșești, rămâi fără capital foarte repede”, a declarat reprezentantul unui magazin pentru Business Insider.

Aceștia descriu volatilitatea din ultimele săptămâni ca și cum „ianuarie a fost o adevărată petrecere pe piața metalelor prețioase, iar februarie a venit ca o mahmureală”.

Creșterea prețurilor aurului și argintului i-a determinat pe tot mai mulți oameni să își vândă rezervele

Preţul aurului a urcat la peste 5.300 de dolari uncia, pentru prima dată, la sfârșitul lunii ianuarie, înainte de a scădea brusc.

Argintul spot a urcat cu 1%, la 114,13 dolari uncia, acumulând aproape 60% creştere de la începutul anului. Platina a scăzut cu 0,6% la 2.623,90 dolari uncia, după un maxim de 2.918,80 dolari, iar paladiul a crescut cu 4,2% la 2.014,50 dolari.

Însă, potrivit specialiștilor, „aceste fluctuații de preț au provocat multe daune pe toată linia”, a declarat James Steel, analistul HSBC pentru metale prețioase, pentru sursa citată.

În timp ce piața era în cădere liberă, Tim Heuer a declarat că magazinul pe care îl administrează, University Coin & Jewelry din Madison, Wisconsin, continua să facă tranzacții.

Heuer a spus că un client a venit să vândă argint când prețul spot era de 98 de dolari pe uncie și în scădere: „Până când i-am scris cecul, argintul scăzuse deja cu 3,50 dolari față de momentul în care a intrat pe ușă”, a spus acesta.

Rafinăriile de metale prețioase se confruntă cu întârzieri semnificative, după ce fluxul obișnuit a fost perturbat în ultimele luni.

Creșterea prețurilor aurului și argintului i-a determinat pe tot mai mulți oameni să își vândă rezervele, ceea ce a dus la acumularea unor cantități mari de materii prime la nivelul rafinăriilor.

Jarret Niesse, președintele Rafinăriei de Metale Prețioase din Chicago, a declarat că „toată această mișcare nebună de argint care s-a întâmplat” l-a făcut să stea pe „margine“.