Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul slăbirii dolarului înaintea deciziei Fed

Preţul aurului a depăşit pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul slăbirii dolarului înaintea deciziei Fed privind dobânzile. Sursa foto: Getty Images

Preţul aurului a urcat miercuri peste 5.300 de dolari uncia, pentru prima dată, impulsionat de incertitudinile economice şi de deprecierea dolarului american, în timp ce investitorii aşteaptă decizia de politică monetară a Rezervei Federale şi comentariile preşedintelui Jerome Powell, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Aurul spot a crescut cu 1,9%, la 5.289,48 dolari uncia la ora 12:45 ET, după ce a atins un record de 5.311,31 dolari. Contractele futures pentru februarie au avansat cu 4%, la 5.286,50 dolari uncia. Creşterea preţurilor metalelor preţioase este alimentată de scăderea dolarului, care se tranzacţionează aproape de minimele ultimilor patru ani, făcând aurul mai ieftin pentru cumpărătorii din afara SUA.

"Creşterea metalelor preţioase a început să aibă propria dinamică", a declarat Peter Grant, vicepreşedinte şi strateg-şef la Zaner Metals. El a avertizat că aurul este supracumpărat şi vulnerabil unei corecţii, dar achiziţiile la scădere susţin în continuare potenţialul de creştere, următorul obiectiv fiind 5.400 de dolari.

Investitorii urmăresc decizia Fed programată pentru ora 14:00 ET (n.r.: ora 21:00, ora României), cu aşteptări ca rata dobânzii să rămână nemodificată. Atenţia se îndreaptă însă către comentariile lui Powell, în contextul tensiunilor privind independenţa băncii centrale.

Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi că va dezvălui în curând numele succesorului lui Powell, al cărui mandat se încheie în mai, şi a prezis reduceri de dobândă sub noua conducere.

Aurul, activ de refugiu care nu generează dobândă, tinde să se aprecieze în perioade de dobânzi scăzute şi incertitudine financiară. Metalul preţios a crescut cu peste 20% de la începutul anului, după recordurile din 2025. Totuşi, cererea de retail rămâne slabă din cauza preţurilor istorice, iar rafinăriile lucrează la capacitate maximă.

Argintul spot a urcat cu 1%, la 114,13 dolari uncia, după recordul de 117,69 dolari atins luni, acumulând aproape 60% creştere de la începutul anului. Platina a scăzut cu 0,6% la 2.623,90 dolari uncia, după un maxim de 2.918,80 dolari, iar paladiul a crescut cu 4,2% la 2.014,50 dolari.