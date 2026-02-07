Rețeta „muncești mai mult și primești mai mulți bani” se schimbă. În 2026, companiile renunță la creșterile salariale bazate pe merit

În 2026, companiile renunță la creșterile salariale bazate pe merit. Foto: Getty Images

Rețeta "muncești din greu, îți depășești colegii, iar apoi vei avea salariu mai mare" nu mai funcționează. Anul acesta, angajatorii plănuiesc să-și recompenseze "angajații model" altfel. În loc să țină cont de merit, tot mai multe companii iau în calcul majorări generale de salariu, distribuite uniform.

Aproximativ 44% dintre angajatori intenționează să introducă majorări uniforme, aplicate "la grămadă", în 2026, potrivit unui nou raport Payscale, citat de Fortune.

Circa 16% dintre organizații implementează pentru prima dată aceste majorări, 9% spun că folosesc deja strategia, iar alte 18% o au în vedere în acest an. Companiile cu performanțe de top mizează puternic pe această abordare: aproximativ 56% dintre organizațiile care au raportat că își vor depăși obiectivele de venituri în 2025 folosesc sau analizează activ majorările la grămadă.

Companiile plănuiesc în continuare să crească salariile angajaților cu 3,5%, același nivel ca anul trecut. Și, deși 48% dintre firme vor continua tradiția de a acorda creșteri în funcție de performanța angajaților, pe care raportul o descrie ca pe o "bună practică", noul "trend" în zona de compensații pare să încerce să reducă presiunile financiare asupra angajaților cu salarii mici.

"Corelarea creșterilor pe criteriu de merit cu evaluările de performanță a fost criticată în ultimii ani pentru că este prea subiectivă și părtinitoare", notează raportul Payscale. "În același timp, unele organizații au ajuns în atenția publică după ce au recompensat angajații în mod egal, mai ales pe cei cu salarii mici, unde inflația reprezintă o preocupare majoră."

Atât cei care își caută un loc de muncă, cât și angajații, trec printr-o perioadă dificilă pe piața muncii: se fac mai puține angajări, în schimb se fac concedieri, iar salariile nu mai par să țină pasul. Privind spre anul următor, imaginea nu arată prea bine.

Analiștii de pe Wall Street și lideri din mediul de afaceri au avansat ideea că ne aflăm într-o "economie în formă de K": americanii cu venituri mari își văd câștigurile și averea crescând, în timp ce persoanele cu venituri mici se luptă cu creșteri mai modeste și cu un cost al vieții ridicat. Conceptul a ajuns să explice economia aparent contradictorie a SUA, în care o creștere economică solidă coexistă cu angajări lente și șomaj în creștere.

Deși companiile americane își mențin bugetul mediu pentru majorări salariale la 3,5%, potrivit unui raport din 2025 al Willis Towers Watson, aproape o treime dintre firme au în plan să-și diminueze bugetele de creșteri salariale față de anul trecut, invocând riscul unei recesiuni, scăderea performanței financiare și dorința de a controla mai strict costurile.

Anul trecut, Starbucks a anunțat că va acorda o majorare standard de 2% tuturor angajaților din America de Nord în 2025.

Lexi Clarke, directorul de resurse umane al Payscale, a declarat pentru Fortune anul trecut că bugetele pentru majorări salariale sunt mai mici din cauza tarifelor vamale și a incertitudinilor economice, așa că angajatori sunt prudenți.

Pe măsură ce tot mai multe companii taie bugetele pentru salarii și acordă majorări în linie, există însă și multe firme care continuă să reinvestească în angajații lor de top. Cel mai mare angajator privat din America, gigantul de retail Walmart, cu venituri de 968 de miliarde de dolari, a lansat în 2024 o strategie prin care își plătește cei mai buni manageri de magazin cu până la peste 620.000 de dolari pe an.

CEO-ul Walmart din SUA, John Furner, a spus că scopul a fost "să-i facă pe manageri să se simtă ca niște proprietari", Salariul lor de bază mediu a crescut de la 130.000 la 160.000 de dolari, ceea ce a dus compensația totală la un interval de 420.000 - 620.000 de dolari anual.