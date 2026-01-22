Economia SUA a înregistrat cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani. Americanii sunt nemulțumiți de costul ridicat al vieții

Analiştii se aşteptau ca datele privind PIB-ul să nu fie revizuite. Foto: Getty Images

Stimulată de majorarea cheltuielilor de consum, economia SUA a înregistrat cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani în perioada iulie-septembrie 2025, relatează Agerpres. Însă, în pofida cifrelor solide, mulţi americani sunt nemulţumiţi de starea economiei, în special de costul ridicat al vieţii.

Economia Statelor Unite a rămas rezilientă, în pofida incertitudinilor provocate de politicile preşedintelui Donald Trump, în special taxele vamale suplimentare.

Cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani

Produsul Intern Brut al SUA a crescut în ritm anual cu 4,4% în trimestrul trei din 2025, după ce iniţial raportase un avans de 4,3%, a anunțat, joi, Departamentul american al Comerţului. Este cel mai rapid ritm de creştere din trimestrul trei din 2023. Analiştii se aşteptau ca datele privind PIB-ul să nu fie revizuite.



În trimestrul doi din 2025 economia SUA a înregistrat o expansiune de 3,8%.



Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut în trimestrul trei din 2025 cu 3,5%, după un avans de 2,5% în precedentele trei luni.

Majorarea exporturilor şi scăderea importurilor a contribuit de asemenea la creşterea robustă din perioada iulie-septembrie 2025.

Americanii, nemulțumiți de starea economiei

În ciuda cifrelor solide, mulţi americani sunt nemulţumiţi de starea economiei, în special de costul ridicat al vieţii.

Studiile sugerează că majorarea cheltuielilor de consum a fost condusă de gospodăriile cu venituri mai ridicate, datorită boom-ului de pe piaţa bursieră care a sporit bogăţia gospodăriilor.

În contrast, consumatorii cu venituri medii sau mai reduse sunt afectaţi de majorarea costului vieţii, provocat de taxele vamale impuse de preşedintele Donald Trump, susţin economiştii, ceea ce creează aşa numita economie în formă de K.



Fenomenul se observă şi în rândul companiilor. Majoritatea firmelor mari au făcut faţă şocului provocat de taxele vamale, care au dus la majorarea costurilor, şi investesc în inteligenţa artificială (AI). Dar firmele mai mici au dificultăţi din cauza tarifelor, avertizează economiştii.



Şi piaţa muncii arată mai puţin bine decât economia în ansamblu. Din martie, angajatorii americani au creat doar 28.000 locuri de muncă pe lună. În perioada 2021-2023 angajările au crescut semnificativ, şi au fost create 400.000 locuri de muncă pe lună. Totuşi, rata şomajului rămâne la un nivel redus, de 4,4%, datele sugerând că firmele sunt reticente în a face angajări dar şi concedieri.



În decembrie, Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 3,50% şi 3,75%, în linie cu estimările, dar oficialii Fed au indicat că nu se aşteaptă în viitorul apropiat la scăderea costurilor de împrumut, pe fondul temerilor privind situaţia de pe piaţa muncii şi a inflaţiei.