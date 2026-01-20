Panică pe burse, după declarațiile lui Trump. Indicii scad, investitorii se tem de escaladarea conflictului SUA-Europa

1 minut de citit Publicat la 11:54 20 Ian 2026 Modificat la 11:58 20 Ian 2026

Scăderi pe burse. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Getty Images

Investitorii se tem de escaladarea conflictului între SUA și Europa, generat de dorința președintelui Donald Trump de a dobândi Groenlanda, iar nervozitatea se reflectă în tranzacțiile de pe burse, notează CNN.

Acțiunile de pe piețele din Europa au scăzut marți, iar acțiunile americane se pregăteau să intre la tranzacționare în scădere.

Indicele de referință european Stoxx 600 - care urmărește acțiunile din întreaga regiune - a scăzut cu 0,7% marți dimineață.

Luni, Stoxx 600 a pierdut 1,19% din valoare și a înregistrat cea mai proastă zi din noiembrie anul trecut.

Contractele futures pe acțiunile americane au fost, de asemenea, în scădere.

Pe Dow Jones, contractele au scăzut cu 682 de puncte, sau 1,4%. Cele pe S&P 500 au pierdut 1,5% iar cotațiile futures pe Nasdaq au coborât cu 1,7%.

„Ultimele evoluții reamintesc faptul că economia SUA nu este imună la incertitudinea generată de schimbările de politică ale lui Trump, în timp ce îngrijorările persistente cu privire la independența Fed (Rezerva Federală a SUA) - amplificate de întârzierea nominalizării unui nou președinte și de ancheta în curs asupra actualului șef, Jerome Powell - adaugă un alt nivel de precauție în jurul monedei americane”, a declarat George Vessey, strateg principal FX la Convera, o companie lider global în plățile comerciale.

Trump a anunțat un nou tarif de 10% asupra importurilor din opt țări europene, inclusiv Danemarca, Regatul Unit și Franța, după ce mai multe state ale blocului comunitar au exprimat o opoziție netă față de intențiile SUA de a dobândi insula arctică cu statut autonom în cadrul regatului danez.

Tariful ar urma să fie majorat la 25% în vară, dacă Trump nu obține satisfacție.