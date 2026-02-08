Producătorii de electronice și electrocasnice vor fi obligați să le repare și după ce expiră garanția. Care sunt condițiile

2 minute de citit Publicat la 23:30 08 Feb 2026 Modificat la 23:30 08 Feb 2026

Noutatea adusă de directivă este că, atunci când clientul alege repararea, garanția se prelungește automat cu încă 12 luni. Foto: Getty Images

Când un aparat electric se strică, de multe ori pare mai simplu și mai ieftin să-l înlocuiești decât să-l repari. Acest reflex ar putea deveni însă istorie. Uniunea Europeană face pași concreți pentru a încuraja reparațiile, în încercarea de a reduce risipa și de a atinge obiectivul de neutralitate climatică până în 2050, prevăzut în Pactul Verde European.

Din iulie 2024, UE are o directivă privind dreptul la reparare. Pentru ca efectele să fie vizibile pentru consumatori, statele membre trebuie însă să o transpună în legislația națională, scrie evz.de.

Ce se schimbă pentru produsele aflate în garanție

Repararea, înaintea înlocuirii

Pentru bunurile cumpărate în UE care se defectează în primii doi ani, consumatorul poate cere, ca și până acum, repararea sau înlocuirea produsului. Dacă niciuna dintre variante nu este posibilă, se poate solicita rambursarea banilor.

Noutatea adusă de directivă este că, atunci când clientul alege repararea, garanția se prelungește automat cu încă 12 luni. Deși înlocuirea rămâne o opțiune legală, legislația europeană favorizează clar repararea.

Ce se întâmplă după expirarea garanției

Obligația de reparare pentru producători

Pentru anumite categorii de produse, producătorii vor fi obligați să asigure repararea chiar și după expirarea garanției. Dacă producătorul nu are sediul în UE, responsabilitatea revine importatorului.

Această obligație se aplică doar produselor incluse în reglementări speciale de tip „ecodesign” și numai dacă aparatul este tehnic reparabil.

Produsele vizate de noile reguli

Printre categoriile acoperite se numără:

mașini de spălat și mașini de spălat cu uscător – (EU) 2019/2023

mașini de spălat vase – (EU) 2019/2022

frigidere și alte aparate de refrigerare – (EU) 2019/2021

televizoare și monitoare – (EU) 2019/2021

echipamente de sudură – (EU) 2019/1784

aspiratoare – (EU) No 666/2013

servere și echipamente de stocare a datelor – (EU) 2019/424

telefoane mobile, telefoane fără fir și tablete – (EU) 2023/1670

uscătoare de rufe – (EU) 2023/2533

baterii pentru vehicule de transport ușor – (EU) 2023/1542

Cât timp vor fi obligați producătorii să repare

Durata exactă a obligației nu este încă stabilită, dar se estimează că va fi între cinci și zece ani, în funcție de tipul produsului.

Costurile reparației vor fi suportate de consumator, însă acestea nu trebuie să fie disproporționat de mari.

Noile reguli interzic folosirea de clauze contractuale, software sau componente hardware care îngreunează sau blochează repararea produselor.

Când intră în vigoare regulile

UE va lansa o platformă online europeană unde vor fi listate ateliere de reparații și așa-numitele „repair cafés”. În plus, va fi introdus un formular standard european care va oferi informații clare despre prețurile și condițiile reparației, stimulând concurența între service-uri.

Statele membre trebuie să introducă directiva în legislația națională până la 31 iulie 2026.

Etichetă nouă obligatorie în UE pentru telefoane și tablete

Din 20 iunie 2025, telefoanele inteligente și tabletele lansate pe piața UE după această dată trebuie să respecte reguli noi.

Elementul central este eticheta energetică europeană, care include informații despre ușurința reparării, rezistența la apă și praf, calitatea bateriei și durata suportului software.

Cerințe-cheie

Piese de schimb disponibile timp de minimum șapte ani după scoaterea produsului din fabricație

Livrarea pieselor în 5–10 zile lucrătoare

Actualizări software și de securitate timp de cel puțin cinci ani

Baterii rezistente la minimum 800 de cicluri de încărcare, cu păstrarea a cel puțin 80% din capacitate

Acces pentru service-urile independente la informații tehnice și software

Teste de rezistență la cădere și cerințe de mediu mai stricte

Sunt exceptate dispozitivele cu ecrane rulabile și tabletele cu sistem de operare Windows.

Modelele mai vechi reintrate pe piață după 20 iunie 2025 trebuie, de asemenea, să respecte noile cerințe. Stocurile existente anterior acestei date sunt exceptate.

Sfat pentru consumatori: caută noua etichetă UE atunci când cumperi un dispozitiv. Este un indicator clar al durabilității și al ușurinței de reparare.