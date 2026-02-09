Siegfried Mureşan: Clauzele de salvgardare pentru Mercosur trebuie votate, aplicarea provizorie aparţine Comisiei Europene

Siegfried Mureşan a reiterat că acest acord al UE cu Mercosur "merită să intre în vigoare". Sursa foto: Getty Images

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan a subliniat, luni la Strasbourg, importanţa votului Parlamentului European pentru aprobarea măsurilor de sprijin destinate fermierilor europeni, reprezentate de clauzele de salvgardare din cadrul acordului UE-Mercosur. După acest vot, programat pentru marţi, decizia de aplicare provizorie revine Comisiei Europene (CE), potrivit Agerpres.

"Clauzele sunt extrem de ferme, fiindcă practic la variaţii minime ale cantităţii de doar 5% sau variaţii minime ale preţurilor de doar 5%, Comisia Europeană poate declanşa un mecanism de protejare a fermierilor", a declarat Mureşan într-un briefing pentru jurnalişti români.

El a explicat că iniţial marja propusă a acestor variaţii a fost de 10%, dar Parlamentul European a insistat asupra acestei proporţii de 5%. "Aceste măsuri vin împreună cu 45 de miliarde de euro oferite fermierilor în contextul acestui acord de liber-schimb", a adăugat Mureşan, care este vicepreşedinte al grupului Partidului Popular European (PPE) în PE.

Eurodeputatul s-a declarat convins că aceste clauze de salvgardare vor fi adoptate săptămâna aceasta cu majoritate largă şi a spus că votul este esenţial pentru protejarea fermierilor români şi ai celorlalte state membre ale UE, în contextul intrării în vigoare a acordului de liber-schimb cu Mercosur, un bloc format din ţări latino-americane.

Siegfried Mureşan a reiterat că acest acord al UE cu Mercosur "merită să intre în vigoare", reamintind că eurodeputaţii PNL au votat in corpore săptămâna trecută împotriva trimiterii acordului la Curtea de Justiţie a UE, care ar putea bloca aplicarea deplină a acordului până la o perioadă de doi ani.

"Cei care au votat pentru trimiterea la curtea de justiţie a Uniunii Europene a acestui acord nu au ajutat cu nimic fermierii, nu au rezolvat nimic. Cine a vrut să ajute fermierii a militat şi a lucrat pentru întărirea acestor clauze de salvgardare în ultimele luni, iar solicitarea unor partide politice din România de a avea mai multă dezbatere pe acest acord ar fi putut fi considerată de bună credinţă dacă acel partid care solicită acest lucru nu s-ar aflat fi aflat la guvernare 20 din 27 de ani pe durata negocierii acordului cu Mercosur", a spus Mureşan, referire transparentă la faptul că eurodeputaţii PSD au votat aproape toţi la sesiunea din ianuarie în favoarea trimiterii la Curte a acordului.

Întrebat dacă o decizie a CJUE privind acordul UE-Mercosur în sensul emiterii unor recomandări privind modificarea acestuia ar putea afecta şi clauzele de salvgardare care se vor vota marţi, eurodeputatul PNL a refuzat să speculeze.

"Nu putem specula cu privire la ceea ce va spune Curtea. Noi nu ştim cum va lucra Curtea şi nu putem pune presiune pe justiţie. Nu e dreptul şi rolul nostru ca parlamentari. Majoritatea Parlamentului European a decis trimiterea acordului la Curte. Înţelegem acest lucru, aşteptăm, curtea lucrează conform propriilor uzanţe, în propriul ritm. Noi nu avem decât să aşteptăm acum", a afirmat el.

Mureşan a mai declarat că, dacă CE va implementa provizoriu acordul cu statele Mercosur, grupul PPE, din care face parte, are în vedere crearea unei comisii parlamentare menite să monitorizeze implementarea acestui acord "tocmai pentru a ne asigura că monitorizarea şi controlul sunt efectuate extrem de strict şi pentru a crea o platformă transparentă în Parlamentul European, în care autorităţile de la nivel naţional, de la nivel european, împreună cu reprezentanţii agricultorilor, să poată dezbate implementarea, să o poată monitoriza, astfel încât să ne asigurăm că, în caz de nevoi, Comisia Europeană acţionează rapid şi pentru protejarea fermierilor".