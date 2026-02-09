Ministrul Agriculturii: Consumul în România a scăzut cu aproape 30%. Este cea mai mare scădere din UE

Florin-Ionuț Barbu a atras atenția asupra nivelului ridicat al inflației și a scăderii accentuate a consumului. Foto: Antena 3 CNN

Agricultura are nevoie de decizii strategice care să-i marcheze viitorul, într-un context internațional marcat de presiuni economice, competiție acerbă și schimbări climatice. Tratatul UE–Mercosur și provocările pentru fermieri, respectarea standardelor și protejarea producției locale, noul buget european și riscul de subfinanțare a sectorului alimentar sunt câteva dintre temele conferinței naționale „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, organizată astăzi de Antena 3 CNN, în cadrul platformei Income Magazine Corporate.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a atras atenția asupra nivelului ridicat al inflației și a scăderii accentuate a consumului, subliniind necesitatea unor decizii ferme la nivel guvernamental.

„Din punctul meu de vedere, inflația este foarte mare și aici trebuie să luăm o decizie în Guvern. Trebuie să creăm un mecanism prin care să temperăm inflația. Nu vorbim despre o măsură de plafonare. Eu am avut o discuție cu colegii mei în Parlament și așa cum se stabilizează cursul BNR, ar trebui să mergem pe același model și la produsele agroalimentare”, a explicat ministrul.

Florin Barbu a propus un sistem flexibil, în funcție de nivelul inflației, care să permită intervenția statului doar atunci când este necesar.

„Dacă inflația este sub 5%, putem merge pe o marjă de adaos comercial negociată direct între producători, retaileri, magazinele de cartier și piețele din România. În cazul în care inflația depășește 5%, trebuie să intervenim și să aplicăm un mecanism de plafonare pentru toate produsele agroalimentare, astfel încât să nu mai existe practici neloiale, prin care costurile sunt mutate de pe produsele plafonate pe altele. Atunci acel mecanism va intra pentru toate produsele agroalimentare”, a precizat Barbu.

Ministrul Agriculturii a subliniat că un astfel de mecanism ar contribui la stabilizarea pieței, în condițiile în care consumul alimentar a scăzut semnificativ în ultimele luni.

„Se pare că, din ce în ce mai mult, consumul scade dramatic. În ultimele două luni, am ajuns la o scădere de aproape 30% a consumului de alimente. Noi trebuie să mergem în continuare pe aceste mecanisme, nu vrem să intervenim în piață. Dar sunt lucruri foarte importante pentru a ne proteja pe de o parte producătorii, care au făcut investiții mari, au accesat credite, au de rambursat împrumuturi cu dobânzi foarte mari și, dacă scade și consumul, foarte multe societăți vor intra în dificultate”, a avertizat ministrul.

Potrivit acestuia, impactul este resimțit puternic mai ales în industriile cu flux continuu de producție, unde orice reducere a cererii poate duce rapid la pierderi și la probleme financiare.

„Sunt industrii care funcționează 24 de ore din 24. Atunci când nu mai există acest randament și acest flux continuu, situația devine extrem de complicată. Aici trebuie să ne dea de gândit și noi, ca guvernanți, trebuie să acționăm direct, în mod responsabil, în practicile care se întâmplă în piața din România”, a mai spus Florin Barbu.