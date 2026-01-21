Cum verifică europenii produsele care vin din spaţiul Mercosur şi ce nereguli s-au găsit. În România, există 41 de laboratoare judeţene

Cum verifică europenii produsele care vin din spaţiul Mercosur şi ce nereguli s-au găsit. Sursa foto: Antena 3 CNN

Principala îngrijorare faţă de acordul Mercosur era legată de sistemele diferite de reglementare a producţiei. Asta pentru că fermierii europeni sunt obligaţi să respecte reguli mult mai stricte de mediu, bunăstare a animalelor şi utilizare a pesticidelor decât producătorii din America Latină.

Şi acum importăm produse din Brazilia sau Argentina, însă în cantităţi limitate, iar multe sunt verificate şi testate în laborator.

La intrarea pe teritoriul UE, produsele din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay trebuie să aibă un certificat care atestă respectarea standardelor europene, inclusiv limitele privind pesticidele, metalele grele și alți contaminanți. Urmează controalele la granița fiecărei țări, fie în porturi, fie în vămi.

În funcție de setul de analize, rezultatele durează până la 3 zile, iar până atunci produsele rămân în depozit.

"Alimentele din import sunt testate în cele 41 de laboratoare judeţene detinute de ANSVSA, dar şi aici, la Insititutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din Bucureşti. Doar aici se fac zeci de mii de analize la carnea de pui, de vită, legume, fructe, dar şi multe alte produse provenite din alte ţări.

Se testează peste 900 de indicatori fizici, chimici și microbiologici în diferite secții ale laboratorului. Aici se stabilește dacă puiul importat prezintă boli sau viruși periculoși, iar la fructe și legume este verificat nivelul de pesticide", a transmis Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN.

Anul trecut s-au făcut peste 6.500 de controale la granița țării. Este imposibil de verificat fiecare lot, astfel că de multe ori se mai fac teste și în magazine, acolo de unde sunt retrase de la raft cele cu probleme.

"De-a lungul timpului, din spațiul Mercosur au intrat în Europa, și apoi în România, o serie de produse, cum ar fi carne, pește, preparate din carne, de asemene oleaginoase, fructe. Și într-adevăr au fost situații în care s-au găsit depășiri a unor parametri microbiologici, așa cum ar fi cazul unei listerii a de pildă, sau a salmonelozelor", a declarat Florin Căpățînă, director Direcția Generală de Control ANSVSA.

Comisia Europeană a anunțat creșterea cu circa 50% a numărului de audituri în țări terțe și cu aproximativ 33% a auditărilor posturilor de control de la frontieră, pentru a verifica că statele membre aplică riguros inspecțiile.