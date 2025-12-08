Elon Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după amenda de 120 de milioane de euro

2 minute de citit Publicat la 23:45 08 Dec 2025 Modificat la 23:45 08 Dec 2025

Comisia a amendat joi X pentru încălcarea normelor UE în temeiul Legii privind serviciile digitale. Foto: Getty Images

Tensiunile dintre Comisia Europeană și platforma X se amplifică după amenda uriașă de 120 de milioane de euro aplicată rețelei sociale a lui Elon Musk, pentru încălcarea regulilor de transparență ale UE. După ce miliardarul american a lanat un val de critici, acuzând UE de cenzură și de comportamente dictatoriale, platforma X a suspendat Comisiei Europene dreptul de a cumpăra și a urmări reclame, potrivit Politico.

„Contul dumneavoastră de publicitate a fost închis”, a scris duminică dimineața pe platformă șeful de produs al X, Nikita Bier.

Acesta a acuzat Executivul UE că dorește să amplifice propria postare pe rețelele de socializare despre amenda aplicată platformei X, încercând „să profite de o vulnerabilitate din Compositorul nostru de reclame - pentru a posta un link care induce în eroare utilizatorii ca să creadă că este un videoclip și pentru a crește artificial distribuirea”.

Comisia a amendat joi X pentru încălcarea normelor UE în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA), care vizează limitarea răspândirii conținutului ilegal. Printre încălcări s-au numărat lipsa de transparență în ceea ce privește biblioteca publicitară a X și decizia companiei de a schimba bifa albastră a mărcii sale dintr-un mijloc de verificare într-o funcție plătită „înșelătoare”.

„Ironia anunțului dumneavoastră”, a spus Bier. „X consideră că toată lumea ar trebui să aibă o voce egală pe platforma noastră. Cu toate acestea, se pare că dumneavoastră credeți că regulile nu ar trebui să se aplice contului dumneavoastră.”

Cresc tensiunile între administrația Trump și UE

Administrația Trump a criticat Legea privind piețele digitale, care împiedică platformele online mari, cum ar fi Google, Amazon și Meta, să își extindă excesiv imperiile online.

Casa Albă a acuzat regulile că discriminează companiile americane. Amenda amplifică tensiunile comerciale transatlantice.

Secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, a amenințat deja că va menține tarife de 50% la exporturile europene de oțel și aluminiu, cu excepția cazului în care UE își relaxează regulile digitale.

Vicepreședintele american JD Vance a criticat acțiunea Bruxelles-ului, descriind amenda ca un răspuns pentru „neimplicarea în cenzură” - o idee pe care Comisia a respins-o. „DSA nu are nicio legătură cu cenzura”, a declarat joi reporterilor Henna Virkkunen, comisarul pentru Tehnologie al UE. „Această decizie se referă la transparența X.”

Acuzațiile Comisiei Europene

Comisia Europeană a amendat cu 120 de milioane euro pentru platforma X, acuzată încălcarea obligaţiilor sale în materie de transparenţă, în temeiul legii europene privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără conceperea înşelătoare a „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparenţă a registrului său de publicitate şi neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Potrivit Comisiei Europene, utilizarea de către X a „marcajului albastru” pentru „conturile verificate” induce în eroare utilizatorii.

Practic, oricine poate plăti pentru a obţine statutul „verificat” fără ca rețeaua să verifice cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticităţii conturilor şi a conţinutului cu care interacţionează.