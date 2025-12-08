Reacția Comisiei după ce Musk a spus că UE „ar trebui desființată”: „Libertatea de exprimare permite și cele mai nebune declarații”

1 minut de citit Publicat la 15:19 08 Dec 2025 Modificat la 15:19 08 Dec 2025

Elon Musk a criticat dur UE, după ce a fost amendat cu 120 de milioane de euro. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a calificat, luni, drept „complet nebune” declaraţiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat, sâmbătă, că Uniunea Europeană trebuie să fie „desființată”, iar a doua zi a comparat UE cu Germania nazistă, transmite AFP, conform Agerpres.

„Aceasta face parte din libertatea de exprimare pe care o preţuim în UE şi care permite cele mai nebune declaraţii”, a afirmat Paula Pinho, purtătoare de cuvânt a executivului european.

Miliardarul Elon Musk, patronul Twitter, a reacţionat dur, sâmbătă, la adresa Uniunii Europene, după ce, anterior, Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro companiei care deține rețeaua socială.

„Uniunea Europeană ar trebui să fie desființată şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la ţările individuale, astfel încât guvernele să îşi poată reprezenta mai bine popoarele. Birocraţia UE sufocă încet Europa până la moarte”, a postat Musk pe Twitter.

Duminică, el a continuat să posteze comentarii ostile la adresa „birocraţiei tiranice care oprimă oamenii în Europa”. De asemenea, Musk a redistribuit comentariul unui utilizator conform căruia UE este „Al Patrulea Reich” şi a postat o imagine a drapelului UE sub a cărui margine ce se ridică apare drapelul Germaniei naziste, cu simbolul svasticii în centru.

Amendă de 120 milioane euro pentru Twitter

Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro Twitter pentru încălcarea obligaţiilor sale în materie de transparenţă, în temeiul legii europene privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără conceperea înşelătoare a „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparenţă a registrului său de publicitate şi neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Potrivit Comisiei Europene, utilizarea de către Twitter a „marcajului albastru” pentru „conturile verificate” induce în eroare utilizatorii.

Pe Twitter, oricine poate plăti pentru a obţine statutul „verificat” fără ca rețeaua să verifice cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticităţii conturilor şi a conţinutului cu care interacţionează.

Această înşelătorie expune utilizatorii la înşelătorii, inclusiv la fraude de uzurpare a identităţii, precum şi la alte forme de manipulare de către actori rău intenţionaţi.

De asemenea, executivul UE a precizat că registrul de publicitate al Twitter nu îndeplineşte cerinţele de transparenţă şi accesibilitate prevăzute în Legea Serviciilor Digitale. În plus, Twitter nu îşi îndeplineşte obligaţia de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei.