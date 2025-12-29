Localităţi din 3 judeţe au rămas fără curent electric, din cauza viscolului, iar în Câmpina s-a oprit şi furnizarea apei potabile

Localităţi din 3 judeţe au rămas fără curent electric, din cauza viscolului. Sursa foto: captură video

Este dezastru în judeţul Prahova, din cauza viscolului. Mai multe localităţi au rămas fără curent electric, iar în Câmpina s-a oprit şi furnizarea apei potabile. Pompierii militarii au intervenit, duminică seară, după ce stâlpii de electricitate au fost puşi la pământ de vântul puternic. De asemenea, fără curent electric au rămas şi localităţi din judeţele Buzău şi Brăila.

Oraşul Câmpina a rămas fără apă potabilă din cauza avariei la reţeaua electrică, provocată de vântul puternic din noaptea de duminică spre luni. Sunt întreruperi de curent şi în Buzău, şi în Brăila şi în ami multe localităţi din Prahova.

În Prahova, 20 de localităţi au fost afectate de întreruperi ale furnizării energiei electrice. În cazul a 12 avarii, termenul de remediere este indisponibil. O situaţie similară se înregistrează şi în judeţul Buzău, unde 10 localităţi au rămas fără curent electric, fără să se fi comunicat un interval orar de remediere.

În judeţul Brăila, întreruperile de curent sunt în 2 localităţi, unde echipajele acţionează luni. Distribuitorii spun că întreruperile de energeie electrică sunt accidentale şi au fost cauzate de rafelele puternice de vânt, care au doborât copacii peste liniile electrice.

Situaţie gravă la Câmpina

Oraşul Câmpina a rămas fără apă potabilă din cauza avariei la reţeaua electrică, iar Primăria a anunţat că Electrica lucrează în prezent la remedierea avariei.

"Din cauza furtunii puternice din seara de 28 decembrie 2025, a fost afectată rețeaua de înaltă tensiune Electrica, care asigura alimentarea cu energie electrică, printre altele, pentru:



• Stația de pompare Doftana



• Stația de tratare a apei Câmpina – Voila



• Bazinele de apă Muscel

Întrucât avaria nu a fost încă remediată, furnizarea apei potabile este întreruptă. Primăria Municipiului Câmpina a fost informată în această dimineață, iar Electrica lucrează în prezent la remedierea avariei. Alimentarea cu apă va fi reluată după restabilirea energiei electrice și repornirea instalațiilor.

Vom reveni cu informații actualizate, pe măsură ce situația va evolua", a transmis Primăria din Câmpina.