Avertisment pentru turiștii care merg la munte de Revelion. Pericol pe traseele montane din cauza vântului puternic

Prima misiune de salvare montană a elicopterului Black Hawk. Foto: DSU

Cu doar două zile înainte de Revelion, salvamontiștii îi avertizează pe turiștii care merg la munte de riscurile de pe traseele montane, după ce vântul puternic din ultimele zile a afectat stabilitatea unor copaci.

În aceste condiții, salvamontiştii braşoveni le recomandă turiștilor care urcă pe munte să fie atenți, să verifice condițiile înainte de plecare şi să nu oprească lângă arbori care par instabili.

„Condiţiile meteo recente au afectat stabilitatea multor arbori, care pot reprezenta un pericol real, mai ales pe trasee, în zonele împădurite şi în apropierea potecilor turistice. Vântul puternic a dus la apariţia unor copaci instabili, cu rădăcini slăbite sau trunchiuri fisurate, iar aceste situaţii pot genera accidente grave chiar şi atunci când vremea pare favorabilă”, informează, luni, oficialii Serviciului Judeţean Salvamont Braşov.

De asemenea, aceștia le atrag atenția turiștilor să respecte indicaţiile transmise de autorităţi, înainte de a urca pe munte.

Salvamont Brașov precizează că echipamentul adecvat, hainele de schimb, o baterie de rezervă pentru telefon, lichide calde, o sursă de lumină și încălţămintea potrivită de munte reprezintă elemente esențiale pentru orice drumeție în această perioadă.

Totofată, specialiştii ANM au emis, luni dimineaţă, noi avertizări de cod portocaliu şi cod galben pentru mai multe zone din ţară, din cauza vântului puternic, care va atinge viteza şi de 120km/h. În zonele vizate de cod portocaliu, viscolul spulberă zăpada deja depusă şi determină scăderea vizibilității sub 50 de metri.