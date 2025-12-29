Deputatul USR Alexandru Dimitriu vrea ca judecătorii PSD de la CCR să fie daţi afară: Ce au făcut ei e similar cu o lovitură de stat

Deputatul USR Alexandru Dimitriu vrea ca judecătorii PSD de la CCR să fie daţi afară. Foto: Facebook.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a declarat, luni, după ce şedința CCR privind pensiile magistraților a fost amânată pentru 16 ianuarie, din cauza lipsei de cvorum, că va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători CCR "care boicotează ședințele și blochează o decizie". "Pentru astfel de încălcări, mandatul încetează. Ceea ce au făcut cei 4 judecători PSD de la CCR este similar cu o lovitură de stat", a afirmat Dimitriu.

"Judecătorii PSD de la CCR să fie daţi afară. O să depun cerere de încetare a mandatelor a acesora. Legea este foarte clară: judecătorii CCR au obligaţia să participe la şedinţele de judecată şi la deliberări şi să adopte deciziile cu DA sau NU. Mandatul lor este unul activ, nu opţional, nu politic.

Avem 4 judecători care au lipsit intenţionat de la 2 şedinţe, deşi exista o majoritate de 5-4 pentru adoptatea unei hotărâri. Şi au făcut asta ca să blocheze cvorumul obligatoriu de 6 judecători. Asta nu este absenţă, e boicot.

Boicotul paralizează CCR şi încalcă legea 47/1992. Când un judecător refuză deliberat să-şi exercite mandatul, să ştiţi că încalcă legea. Pentru astfel de încălcări, mandatul încetează. Ceea ce au făcut cei 4 judecători PSD de la CCR este similar cu o lovitură de stat.

Miza este simplă: pensiile speciale ale magistraţilor să rămână neatinse. La schimb, cu protecţia corupţilor. PSD are nevoie de Lia Savonea şi de sistemul cusut în jurul ei. Are nevoie de o Curte paralizată, care să nu decidă, să nu deranjeze. 4 judecători din 9 nu mai intră la şedinţe, ca să nu existe cvorum. Nu pentru lege, nu pentru Constituţie, ci pentru PSD", a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Ședința CCR privind pensiile magistraților, amânată pentru 16 ianuarie

Preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, a declarat, luni, că şedința CCR privind pensiile magistraților a fost amânată din nou, pentru 16 ianuarie, tot din cauza lipsei de cvorum.

"Pentru săptămâna în curs, singura persoană care avea concediu eram eu, l-am anulat azi dimineață. Am constatat și astăzi, ca și ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul. În ședința de ieri, plenul a început în formație completă. S-a diminuat pe parcurs, azi nu a putut fi întrunit.

Ședința de deliberări nu este terminată. Întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă cererea e justificată pentru o mai bună studiere a argumentelor.

Studiul de impact nu e o noutate. Studiile de impact nu sunt criteriu pentru analiza constituționalității legilor. Studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie, la ora 10.00", a afirmat preşedinta CCR, Simina Tănăsescu.