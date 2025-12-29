Program STB și Metrorex, modificat de Revelion 2025–2026: autobuz nou de noapte, trasee deviate și metrou până dimineață

Autobuze de noapte într-o stație STB din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ TPBI

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat, luni, măsuri speciale de transport public în București pentru noaptea de Anul Nou, în contextul evenimentului „Revelionul 2025–2026”, organizat în zona Pieței Alba Iulia.

Linie nouă de noapte: N41

În noaptea de 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, va fi înființată linia de autobuz N41, care va circula la un interval de 30 de minute. Traseul acesteia va fi: „Piața Presei” – Bd. Mărăști – Bd. Mareșal Alexandru Averescu – Str. Turda – Pasajul Grant – Calea Crângași – Șos. Virtuții – Pasajul Lujerului – Str. Brașov – Bd. Ghencea – „Ghencea”, cu întoarcere pe același traseu.

Restricții de trafic și devieri de traseu în București, de Revelion

Organizarea evenimentului „Revelionul 2025–2026” va impune restricționarea traficului rutier în perioada 31 decembrie 2025, ora 19:00 – 1 ianuarie 2026, ora 01:00, pe Bd. Unirii, tronsonul cuprins între Str. Lucian Blaga și Piața Alba Iulia, precum și pe Bd. Decebal, între Str. Dristorului și Piața Alba Iulia.

Din această cauză, autobuzele liniilor 104 și N104 vor circula pe trasee modificate, la dispoziția agenților de ordine publică și a Brigăzii Rutiere.

Astfel, linia 104 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața Operei” și intersecția Bd. Unirii/Str. Lucian Blaga, apoi va circula, în ambele sensuri, pe Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Șos. Mihai Bravu, revenind ulterior pe traseul obișnuit.

De asemenea, linia N104 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața Unirii 4” și intersecția Bd. Unirii/Str. Lucian Blaga, după care va fi deviată în ambele sensuri pe Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Șos. Mihai Bravu – Str. Baba Novac, revenind apoi pe traseul de bază.

TPBI reamintește că, în perioada 25 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, transportul public de suprafață din București va funcționa conform programului unei zile de duminică.

Cum circulă metroul de Revelion și în primele zile din 2026

Metrorex anunță că, în perioada 1–2 ianuarie 2026 și 5–7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor valabile pentru zilele de weekend și sărbători legale.

Astfel, pe Magistralele 1 (Pantelimon – Dristor 2), 2 (Tudor Arghezi – Pipera), 3 (Preciziei – Anghel Saligny) și 5 (Eroilor 2 – Valea Ialomiței/Râul Doamnei), trenurile vor circula la un interval de 9 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești), intervalul de circulație va fi de 12 minute.

În noaptea de Revelion, 31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026, metroul va circula pe toate magistralele astfel:

între orele 23:00 – 01:00, la un interval de aproximativ 10 minute;

între ora 01:00 și ora 05:00, la un interval de circa 20 de minute.