SpaceX vrea să se listeze la bursă. Elon Musk vizează o dată simbolică pentru lansare: O aliniere planetară și ziua lui de naștere

Colaj foto: Hepta / Getty Images

SpaceX, dețunit lui Elon Musk, are în vedere o listare la bursă care ar evalua compania producătoare de rachete la 1,5 trilioane de dolari. O ofertă publică inițială (IPO) ar putea fi programată pe o dată simbolică, la începutul verii, pentru a coincide cu o aliniere planetară și cu ziua de naștere a multimiliardarului, scrie The Guardian.

Elon Musk vizează o dată simbolică, mijlocul lunii iunie, pentru IPO, car ar putea fi în aceeași perioadă în care Jupiter și Venus apar în imediata apropiere unul de celălalt și cu puțin timp înainte ca Musk să împlinească 55 de ani pe 28 iunie, potrivit Financial Times, citat de The Guardian.

FT a mai relatat că SpaceX încearcă să strângă 50 de miliarde de dolari, evaluând compania la 1,5 trilioane de dolari, comparativ cu rapoartele anterioare care estimau că ar fi 25 de miliarde de dolari la o evaluare de 800 de miliarde de dolari. Săptămâna trecută, s-a relatat că firma lua în considerare Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs și Morgan Stanley pentru roluri de conducere în vânzarea de acțiuni.

Musk, a cărui avere de 680 de miliarde de dolari ar urma să fie impulsionată de listarea la bursă a SpaceX, a declarat anul trecut că veniturile anuale ale companiei vor fi de 15,5 miliarde de dolari, din care 1,1 miliarde de dolari vor proveni din contractele cu NASA.

Miliardarul deține aproximativ 42% din SpaceX, precum și aproape 17% din producătorul de mașini electrice Tesla, unde este director executiv. De asemenea, deține peste trei sferturi din platforma socială X.

SpaceX generează venituri din desfășurarea de rachete reutilizabile pentru misiuni precum lansarea de sateliți și reaprovizionarea Stației Spațiale Internaționale. De asemenea, operează serviciul de internet de mare viteză prin satelit Starlink.

Dacă listarea la bursă va avea loc, ar implica o strângere de fonduri inițială mai mare decât IPO-ul companiei petroliere Saudi Aramco, care a strâns 29 de miliarde de dolari în 2019, deși pentru o evaluare totală mai mare de 1,7 trilioane de dolari.

Directorul financiar al SpaceX, Bret Johnsen, a purtat discuții și apeluri video cu investitori privați existenți încă din decembrie pentru a explora IPO-ul la mijlocul anului 2026, a adăugat FT.

Piețele financiare globale anticipează un an de listări semnificative în SUA, companiile de inteligență artificială Anthropic și OpenAI punând, de asemenea, bazele pentru potențiale IPO-uri.

O revenire a activității pieței de capital din SUA a început în 2025, după trei ani de activitate limitată, parțial ca urmare a volatilității și tensiunilor geopolitice. Tehnologia spațială este un sector bine deținut, dar este căutat de investitorii dornici de expunere, având în vedere perspectivele de dezvoltare rapidă, au declarat analiștii.