Mașinile care ne-au învățat ce înseamnă libertatea. De la Route 66 la o pasiune construită în timp

Pentru mulți bărbați, mașinile nu au fost niciodată doar mijloace de transport. Ele au însemnat libertate, evadare, drumuri lungi fără destinație clară și visul unei Americi văzute cândva în filme, reviste sau postere lipite pe pereții adolescenței. Înainte de GPS, aplicații și trafic aglomerat, exista ideea de drum deschis, de motor turat și de Route 66, un simbol al aventurii și al independenței.

Pentru generația care a crescut în anii ’80 și ’90, mașinile americane clasice au avut o forță aparte. Camaro și Mustang erau embleme ale unei epoci: putere, design curajos, competiție, orgoliu și stil. Erau mașinile care apăreau în filme, în curse legendare și în poveștile despre libertate absolută. Două nume, o rivalitate și o promisiune comună: aceea de a conduce fără constrângeri.

Astăzi, nostalgia nu mai este doar un exercițiu de memorie, ci o formă de reconectare cu lucrurile care au contat. Astfel, s-a născut colecția Camaro vs. Mustang, un proiect editorial care aduce față în față două legende ale industriei auto americane. Lansată în România, în premieră europeană, colecția propune o experiență diferită: construirea, pas cu pas, a două machete emblematice: Chevrolet Camaro Z/28 și Ford Mustang Mach 1.

Seria este formată din 20 de numere, fiecare revistă venind cu piese detaliate, articole documentare despre istoria modelelor și instrucțiuni clare de asamblare. La final, rezultatul va consta în două mașini complete, realizate la scara 1:18, cu o lungime de aproximativ 26 cm., așezate pe stative dedicate.

Colecția Camaro vs. Mustang va fi disponibilă la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei începând de joi, 15 ianuarie, două numere pe lună, la prețul de 69,99 lei/număr.

Această colecție este destinată celor care au crescut cu visul drumurilor infinite și cu sunetul motoarelor puternice, fiind o întoarcere la o vreme în care drumul conta mai mult decât destinația, iar mașina era expresia libertății personale.