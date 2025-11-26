Noile impozite mărite pe care ar urma să le plătească toţi şoferii. S-ar majora taxele pentru hibride şi sunt vizate şi "electricele"

Noile impozite mărite pe care ar urma să le plătească toţi şoferii / FOTO: Getty Images

Veşti proaste pentru şoferi. Din 2026, impozitele pentru maşini ar urma să crească şi de 4 ori, în funcţie de cât de mult poluează autoturismul. Nu ar scăpa nici cei cu maşini de tip hibrid, pentru care taxele s-ar majora şi de 20 de ori. Este vizată şi o taxă unică pentru mașinile electrice. Proiectul în care apar toate modificările de impozite locale este momentan contestat la CCR. Pe data de 10 decembrie ar urma ca judecătorii CCR să declare dacă acest proiect este constituţional sau nu.

De anul viitor, şoferii ar urma să plătească impozite mai mari, indiferent de maşina pe care o conduc. În cazul autoturismelor mai prietenoase cu mediul, cum ar fi hibridele, impozitul ar urma să crească şi de 20 de ori, în funcţie de capacitatea cilindrică. De exemplu, pentru o maşină de 2.000 cmc, în momentul de faţă, șoferul plăteşte 12 lei. Din 2026, ar urma să achite 246 de lei, pentru că nu s-ar mai aplica acea reducere de 95% din partea primăriei.

Nici şoferii care au maşini electrice nu vor mai fi scutiţi de impozit. De anul viitor, s-ar putea introduce un impozit unic de 40 de lei pe an.

Cei mai loviţi de schimbarea acestor impozite vor fi şoferii care conduc maşini poluante. De exemplu, pentru o maşină de 1.600 cmc se plăteşte acum un impozit de 66 de lei, dar, din 2026, dacă maşina este non-euro, taxa ar urma să crească la 312 lei. Dacă autoturismul este Euro 6, impozitul este mai mic, de 264 lei.

Dar proiectul în care apar toate aceste modificări de impozite locale este momentan contestat la CCR. Pe data de 10 decembrie ar urma ca judecătorii CCR să declare dacă acest proiect este constituţional sau nu.