Putin are un plan de 25 de miliarde de euro pentru o "viaţă veşnică": de la căpșuni "mutante" până la experimente de tip Frankenstein

Putin are un plan de 25 de miliarde de euro pentru o "viaţă veşnică. FOTO: Hepta

Vladimir Putin încearcă să declanșeze un nou război, dar de data aceasta cu însăși moartea. Preşedintele rus, în vârstă de 73 de ani, încearcă să obțină "viaţa veşnică" printr-un plan în valoare de 25 de miliarde de euro, notează tabloidul britanic The Sun. Planul lui Putin pentru o viaţă cât mai lungă o implică pe fiica sa, organe de porc imprimate, un buncăr secret în munţi și căpșuni mutante care „prelungesc tinerețea”.

Putin, adept al băilor de întinerire în sânge de cerb, le-a ordonat oamenilor de știință și medicilor din sistemul de stat să transforme longevitatea umană într-o prioritate națională. În septembrie 2025, Putin și cei doi aliați ai săi, Xi Jinping și Kim Jong-un, au fost surprinși de un microfon lăsat deschis în timp ce discutau public despre nemurire.

Cei trei lideri autoritari au fost filmați discutând despre cum biotehnologia ar putea duce la oameni care trăiesc până la 150 de ani în viitorul apropiat. Putin a susţint chiar că transplanturile repetate de organe ne-ar putea permite „poate chiar să atingem nemurirea”.

Putin luptă cu îmbătrânirea

Proiectul a devenit acum o inițiativă serioasă pentru Kremlin. Încă din luna aprilie, guvernul rus a anunțat că oamenii săi de știință dezvoltă un tratament de terapie menit să încetinească îmbătrânirea celulară.

Moscova a înființat un departament intitulat „Noi tehnologii de conservare a sănătății” și a alocat acestuia fonduri în valoare de 25 de miliarde de euro, relatează Wall Street Journal.

Medicamentul „reprezintă una dintre cele mai promițătoare direcții în lupta împotriva îmbătrânirii”, a declarat ministrul adjunct al științei, Denis Sekirinski.

Dorința lui Putin de a obține viața veșnică „îl obsedează complet”, a adăugat un diplomat occidental cu experiență. The Sun dezvăluie acum că Putin a înființat laboratoare secrete, ascunse la poalele impunătorilor Munți Caucaz, despre care se spune că dețin cheia visului de a atinge nemurirea.

Universitatea de Știință și Tehnologie Sirius, un centru de operațiuni strict securizat, de dimensiuni comparabile cu cele ale aeroportului Heathrow, este situată la marginea stațiunii Soci, de la Marea Neagră. Putin, care va împlini 74 de ani în octombrie, vizitează frecvent acest centru strategic de elită, pe care l-a și fondat.

Laboratoare secrete în munţi?

Oficial, Sirius cuprinde o universitate de știință și tehnologie, precum și un internat de elită destinat celor mai talentați copii din Rusia.

Se crede însă că aici există și laboratoare clandestine, dedicate manipulării genetice și cercetărilor anti-îmbătrânire, unde specialiști plătiți regește lucrează pentru a obține progrese revoluționare într-un ritm accelerat.

Rețeaua sa de palate somptuoase, inclusiv o reședință din Crimeea, în valoare de 100 de milioane de lire sterline, distrusă de dronele de atac ucrainene, dispune, în toate cazurile, de aripi spitalicești complet echipate și de camere de crioterapie concepute special pentru dictator.

Același lucru este valabil și pentru cel puțin una dintre navele din flota sa de super-iahturi de lux. Putin i-a dezvăluit la un moment dat cancelarului austriac Sebastian Kurz că obișnuiește să se dezbrace complet și să se expună unor temperaturi extrem de scăzute, de până la -140°C, timp de două până la patru minute.

Obiectiv: înlocuirea completă a organelor umane

Oamenii de știință din cadrul instituțiilor de stat ruse s-au concentrat, până în prezent, pe două tehnologii-cheie menite să contribuie la prelungirea vieții. Prima dintre acestea este bioprintarea, adică imprimarea 3D a țesuturilor vii.

A doua direcție vizează cultivarea de organe umane în interiorul unor animale, precum porcii din rasa „mini-pig” (singura rasă porcină utilizată până acum), întrucât sunt considerați compatibili genetic cu oamenii.

Cercetările, care beneficiază de o finanțare generoasă, includ și studierea unor animale precum șobolanii-cârtiță golași (cunoscuți pentru rezistența lor la cancer), cetaceele din subordinul Odontoceti (balenele cu dinți), samuriii și meduzele nemuritoare.

Oamenii de știință ruși care colaborează cu agențiile guvernamentale ale administrației Putin susțin chiar că au reușit să biprinteze țesut cartilaginos uman și o glandă tiroidă de șoarece.

Aceștia speră să ajungă în punctul în care să poată înlocui complet organele umane până în anul 2030. La centrul Sirius, Putin a inițiat chiar și cultivarea unor soiuri de căpșuni cu proprietăți de prelungire a tinereții.

Fructe modificate genetic

Spre sfârșitul anului trecut, el a inspectat fructele modificate genetic care, potrivit relatarilor, conțin o cantitate de 12 ori mai mare decât nivelul normal de quercetină, un antioxidant considerat a avea proprietăți anti-îmbătrânire.

La un alt palat, situat în inima Munților Altai din Siberia, se spune că Putin participă la un ritual străvechi: băi în sânge de cerb maral.

El crede că acest lucru îi va stimula nivelul de testosteron, contribuind astfel atât la potența sa sexuală, cât și la o viață lungă și fericită.

Canalul de Telegram „More Than Fact” relata încă din 2025: „Complexul de agrement al lui Putin din Altai este locul unde acesta face băi în sânge de cerb maral tânăr pentru a-și îmbunătăți sănătatea, a-și prelungi viața și a-și spori vitalitatea.”

Nu există nicio dovadă că sângele de cerb ar avea vreun efect curativ sau de întinerire.

Inițiativa Rusiei privind longevitatea este condusă de două persoane, printre care şi fiica sa, Maria Voronțova, medic endocrinolog care coordonează programe de genetică susținute de stat. De asemenea, este implicat și fizicianul Mihail Kovalciuk, directorul Institutului Kurceatov.

Kovalciuk susține de multă vreme că știința va permite în curând oamenilor să își repare și să își înlocuiască părțile corpului la nesfârșit.

Recent, el a declarat pentru presa rusă: „Este dificil să vorbim despre nemurire, dar capacitatea de a repara organismul uman va crește, fără îndoială.”

O altă influență asupra speranțelor lui Putin de a atinge nemurirea este Vladimir Khavinson, un bărbat supranumit „gerontologul lui Putin”.

Acest gerontolog – specialist care studiază aspectele biologice, psihologice și sociale ale îmbătrânirii – este cunoscut la Moscova în special pentru promovarea terapiilor anti-îmbătrânire pe bază de peptide derivate din țesuturi de vițel.

Khavinson a primit, la un moment dat, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Rusiei din partea lui Putin, ca recunoaștere a realizărilor sale în medicină.

Distincția i-a fost acordată la scurt timp după ce acesta susținuse, invocând texte biblice, că oamenii sunt meniți să trăiască până la vârsta de 120 de ani. Khavinson a încetat din viață la vârsta de 77 de ani.

Întrebat dacă Putin ar dezvălui lumii întregi faptul că a găsit leacul pentru îmbătrânire – în eventualitatea în care, printr-un miracol, ar reuși o asemenea performanță –, Sir Richard a oferit un răspuns tranșant.

„În cazul lui Putin, cred că ar încerca să păstreze secretul în cadrul unui grup restrâns de persoane din Rusia”, a afirmat el.

„Rusia duce, practic, un război hibrid împotriva Occidentului, așa că e puțin probabil ca Putin să fie dornic să împărtășească o descoperire științifică majoră.”

Se crede că obsesia lui Putin de a trăi până la o vârstă înaintată, depășind pragul de 100 de ani, a apărut încă din adolescență, după vizionarea filmului sovietic "Dead Season" (Sezonul Mort). Filmul, lansat în 1968, prezenta povestea unor agenți CIA care colaborau cu medici naziști în încercarea de a controla omenirea prin intermediul unor experimente medicale.