New York devine primul stat care interzice ochelarii inteligenți, în anumite locuri: Sunt vizate peste 1.200 de clădiri

Ochelari inteligenți cu GPS încorporat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

După ce trece valul inițial de entuziasm legat de noile tehnologii, oamenii încep să privească mai realist lucrurile și apar îngrijorările legate de utilizarea acestor tehnologii. Ochelarii inteligenți trec acum prin această etapă. Deși sunt foarte populari în prezent, unele instituții au început deja să le interzică. Un exemplu este statul New York, care tocmai a interzis utilizarea ochelarilor inteligenți în toate instanțele sale de judecată.

În Statele Unite este deja interzisă filmarea sau realizarea de fotografii în interiorul clădirilor instanțelor de judecată. În mod firesc, situația este acum mai complicată, deoarece oricine poate purta o pereche de ochelari capabili să înregistreze imagini fără ca cei din jur să își dea seama.

Ca urmare, potrivit publicației Syracuse, statul New York a introdus o interdicție generală privind ochelarii inteligenți în toate sălile de judecată. Este primul stat american care adoptă o astfel de măsură pentru toate instanțele.

Conform noilor reguli, care se vor aplica din 20 iulie, utilizatorilor le va fi interzis chiar și să intre în clădire având asupra lor aceste dispozitive purtabile. Interdicția se aplică inclusiv ochelarilor inteligenți cu lentile de vedere. Persoanele care au nevoie de corecție vizuală vor trebui să revină purtând o pereche obișnuită de ochelari.

Interdicția vizează peste 1.240 de instanțe de judecată din întregul stat New York, inclusiv instanțe de la nivel statal, județean, municipal, orășenesc și local.

Este o perioadă foarte interesantă pentru ochelarii inteligenți. În special pentru creatorii de conținut, aceste dispozitive au devenit o modalitate populară de a înregistra discret diverse evenimente. Utilizatorii nu mai trebuie să își scoată telefonul sau să transporte o cameră video voluminoasă.

Pe de altă parte, această tehnologie ridică și probleme legate de confidențialitate și securitate cibernetică. Deși majoritatea acestor dispozitive sunt echipate cu un indicator LED vizibil atunci când înregistrează, acesta poate fi modificat astfel încât să nu mai funcționeze. Astfel, o persoană aflată în apropiere poate fi filmată fără să știe.