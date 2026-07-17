Meta vrea să facă bani din centrele sale de date: negociază un contract de 10 miliarde de dolari cu Anthropic

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Meta poartă discuții pentru a închiria companiei Anthropic putere de calcul din centrele sale de date dedicate inteligenței artificiale, într-o tranzacție care ar putea valora până la 10 miliarde de dolari pe parcursul a doi ani. Potrivit a trei persoane familiarizate cu negocierile, acesta este un posibil prim pas către o nouă afacere pentru compania de social media, scrie The New York Times.

Anthropic a propus înțelegerea în iunie, iar Meta o analizează, au declarat sursele. Deși detaliile sunt încă în lucru, Anthropic ar urma să plătească Meta în tranșe lunare, pe durata celor doi ani. Ambele companii ar avea posibilitatea de a se retrage din acord înainte de termen.

Propunerea făcută de Anthropic companiei Meta reprezintă aproximativ o treime din dimensiunea unui contract semnat de start-up-ul de inteligență artificială cu SpaceX, compania lui Elon Musk, în luna mai.

Potrivit acelui acord, Anthropic plătește companiei de rachete 45 de miliarde de dolari pe trei ani – adică 1,25 miliarde de dolari pe lună – pentru putere de calcul. Și acel contract includea clauze similare de retragere anticipată.

Discuțiile dintre Meta și Anthropic se află într-un stadiu incipient și s-ar putea să nu se concretizeze într-un acord, au precizat sursele. Anthropic și Meta au refuzat să comenteze.

Negocierile arată cât de dornice sunt principalele companii de inteligență artificială să obțină mai multă putere de calcul pentru a dezvolta rapid tehnologia, în timp ce giganți precum Meta, Google sau Microsoft pompează sute de miliarde de dolari în construcția a zeci de noi centre de date în întreaga lume. Avântul în construcții a împins cheltuielile companiilor de tehnologie la niveluri extraordinare și a stârnit îngrijorări pe Wall Street privind justificarea acestor sume.

Pentru Meta, un astfel de acord ar avea o semnificație aparte. Ar putea deschide o nouă linie de business și ar putea reduce presiunea investitorilor, care au pus sub semnul întrebării sumele uriașe alocate centrelor de date destinate dezvoltării de modele AI de ultimă generație. Directorul general Mark Zuckerberg a declarat că firma va cheltui până la 145 de miliarde de dolari anul acesta, cea mai mare parte pe inteligență artificială – mai mult decât dublul celor 72 de miliarde cheltuite anul trecut.

Meta se confruntă însă cu întrebări legate de capacitatea propriilor modele AI de a concura cu cele dezvoltate de rivali precum Anthropic sau OpenAI.

Compania a recunoscut chiar că ar putea construi mai multe centre de date decât are nevoie, raportat la numărul de clienți care îi folosesc produsele de inteligență artificială.

Vânzarea excedentului de putere de calcul către companii precum Anthropic i-ar putea aduce o nouă sursă de venit, până când cererea pentru serviciile proprii ajunge din urmă investiția.

În discuții recente cu investitorii, Zuckerberg a sugerat că vânzarea de putere de calcul ar putea fi una dintre căile prin care Meta își recuperează investițiile în AI.

Într-o teleconferință cu investitorii din luna mai, Zuckerberg a spus că, practic în fiecare săptămână, companii din exterior se interesează de putere de calcul pe care ar putea să o cumpere de la Meta la un preț superior celui plătit de companie.

„Nu am făcut încă lucrul ăsta, pentru că noi credem că avem nevoie de puterea de calcul”, a explicat el.

Directorul general a adăugat că, dacă Meta va ajunge în punctul în care va considera că a construit peste necesar, vânzarea de putere de calcul rămâne o opțiune – iar tocmai acest lucru îi dă companiei încredere să continue investițiile.

Companiile de inteligență artificială au devenit mai deschise să încheie acorduri cu rivalii, din necesitate, în condițiile în care puterea de calcul a devenit o resursă rară.

Anthropic, evaluată la aproape 1.000 de miliarde de dolari pe piața privată și care a depus documentele pentru listarea la bursă, a înregistrat o creștere puternică a cererii după lansarea produsului său software pentru companii, Claude Code.

Ca urmare, a fost nevoită să colaboreze cu firme care dețin cantități mari de capacitate de procesare pentru a-și servi baza de clienți în expansiune.

Faptul că Meta nu are o afacere dedicată vânzării de putere de calcul a complicat discuțiile cu Anthropic, a declarat una dintre sursele familiarizate cu negocierile.

Meta a semnat, la rândul ei, contracte pentru închirierea de putere de calcul de la alți furnizori de centre de date, în paralel cu construcția propriilor facilități: un acord de 21 de miliarde de dolari cu CoreWeave, furnizor de putere de calcul pentru AI, în aprilie, și unul de 27 de miliarde de dolari cu Nebius, o companie similară, în martie.

De la semnarea acelor contracte, prețul puterii de calcul a explodat, din cauza ofertei limitate și a cererii în creștere, a declarat Mandeep Singh, analist de tehnologie la Bloomberg Intelligence.

Acest lucru i-a oferit companiei Meta ocazia de a-și închiria centrele de date, continuând în același timp să investească pe termen lung în propria inteligență artificială, a adăugat el.