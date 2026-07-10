O Tesla cu doi copii în interior a fost filmată la 100 km/ oră, în timp ce șoferița dormea. O anchetă s-a deschis în Canada

Poliția canadiană a lansat o anchetă cu privire la ceea ce pare a fi un caz de utilizare ilegală a mașinilor autonome. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Poliția canadiană a declanșat o anchetă după ce un șofer a distribuit imagini cu o maşină Tesla care depășea limita de viteză de 100 de kilometri pe oră, în timp ce şoferiţa dormea ​​și nu era atentă la drum, iar în maşină se aflau şi doi copii.

Mașina Tesla circula cu viteză pe autostrada dintre Golden și Revelstoke, Columbia Britanică, în Canada. Un șofer, care a depășit-o, a fost șocat, pentru că femeia de pe scaunul șoferului părea să doarmă profund, nu avea mâinile de pe volan, iar ochii, acoperiți de ochelari de soare, în mod evident nu se uitau la drum, relatează Corriere della Sera. Dar ceea ce l-a indignat cel mai mult pe şoferul care a realizat filmuleţul a fost că în mașină se află și doi copii care păreau şi ei că dormeau profund. Bărbatul şi-a scos telefonul și a filmat scena suprarealistă, apoi a distribuit videoclipul pe reţelele sociale care a devenit viral.

Acesta a comentat: „Este absolut INCREDIBIL ce tocmai am văzut. 100 km/h, o duminică aglomerată de vară și doi copii în mașină. Șocant și îngrozitor, dar încotro se îndreaptă lumea asta? Distribuiți această postare și faceți-o celebră; și da, am sunat la RCMP (n.red. Poliția Regală Canadiană Călare).”

Poliția canadiană a lansat o anchetă cu privire la ceea ce pare a fi un caz de utilizare ilegală a mașinilor autonome. Videoclipul, distribuit de peste 10.000 de ori, a readus în discuție dezbaterea despre pericolele asociate cu Autopilot de la Tesla, cel mai utilizat sistem de conducere autonomă disponibil în prezent la mașinile private.

Există șase niveluri diferite ale acestei tehnologii: de la nivelul 3 încolo, sistemul permite șoferilor să își ia mâinile de pe volan și să lase mașina să conducă în locul lor. Columbia Britanică a adoptat o poziție restrictivă față de conducerea autonomă. Prin Legea privind vehiculele cu motor din 2024, a interzis utilizarea vehiculelor automatizate, inclusiv a vehiculelor de nivel 3, 4 sau 5.

Femeia care a adormit în mașină în timp ce aceasta accelera pe autostradă s-ar putea confrunta, așadar, cu acuzații grave, mai ales având în vedere faptul că în maşină se aflau şi doi copii. Frauda este agravată de faptul că aceste mașini sunt echipate cu sisteme de siguranță care monitorizează șoferul. CBC a explicat că aceste mașini oferă un avertisment ori de câte ori este activată conducerea autonomă, amintindu-le șoferilor să fie atenți la traficul din jurul lor. În plus, o cameră în oglindă monitorizează privirea șoferului, iar sistemul îl îndeamnă să pună mâinile pe volan dacă este considerat prea distras. Însă ochelarii de soare pe care îi purta femeia ar fi putut duce în eroare senzorul, la fel ca și obiectul care pare să fi fost atașat de volan. Este probabil un dispozitiv care creează presiune pentru a simula atingerea mâinilor umane.