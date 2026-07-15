Australia va adopta legi care să reglementeze inteligenţa artificială, inclusiv pentru protejarea drepturilor de autor

Australia va adopta legi pentru inteligenţa artificială. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Australia va adopta legi pentru reglementarea consumului de apă şi energie electrică al centrelor de date legate de inteligenţa artificială (AI) şi pentru protecţia drepturilor de autor în domeniile de creaţie, a anunţat miercuri premierul Anthony Albanese, conform AFP, potrivit Agerpres.

Într-un discurs la universitatea din Sydney, Albanese a prezentat liniile politice ale guvernului său încercând să reducă îngrijorarea faţă de AI. El a afirmat că inteligenţa artificială poate fi utilizată astfel încât să servească interesul naţional.

Prim-ministrul a declarat că se va întâlni în august cu liderii statelor şi teritoriilor australiene pentru a discuta proiectele de lege care vor fi prezentate anul viitor în scopul întăririi încrederii în AI şi al protecţiei securităţii naţionale.

„Dacă nu facem nimic, ne va depăşi complet”

Australia a fost prima ţară care a impus restricţii pentru utilizarea reţelelor sociale online de către copii, însă problema AI este mai dificilă şi necesită acţiune imediată, a arătat Albanese. „Dacă rămânem în expectativă şi nu facem nimic, ne va depăşi complet”, a avertizat el.

„Marea noastră ţară poate fi mult mai mult decât un simplu centru de date pentru produse AI din străinătate”, a susţinut şeful guvernului de la Canberra.

Săptămâna aceasta au circulat informaţii conform cărora compania americană Anthropic, creatoarea inteligenţei artificiale Claude, a făcut presiuni pentru modificarea legislaţiei australiene privind drepturile de autor, pentru a facilita antrenarea modelelor de AI.

Numeroşi artişti cer guvernului să respingă propunerile respective, considerând că acestea ar permite AI să le folosească gratuit operele protejate prin drepturi de autor.

Albanese a susţinut că conţinutul creativ australian nu este al oricui doreşte şi că „nicio firmă nu trebuie să utilizeze cărţi, muzică, opere de artă sau ştiri australiene pentru a crea sau antrena o inteligenţă artificială fără controlul artistului”. „Orice alt mod de acţiune este un furt”, a apreciat el.