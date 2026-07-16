Jeff Bezos intră pe terenul lui Elon Musk: Amazon va lansa internet prin satelit în Africa de Sud, în timp ce Starlink așteaptă licența

2 minute de citit Publicat la 15:40 16 Iul 2026 Modificat la 15:40 16 Iul 2026

Miliardarii tech Elon Musk și Jeff Bezos. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Compania lui Jeff Bezos intră pe piața internetului prin satelit din Africa de Sud, într-o mișcare care o poziționează în fața rivalului Elon Musk, al cărui serviciu Starlink nu a reușit încă să obțină licența necesară pentru operare în această țară, potrivit ABC News.

Amazon a anunțat lansarea serviciilor sale de internet prin satelit prin rețeaua Amazon Leo, formată din sateliți aflați pe orbită joasă a Pământului (LEO – Low Earth Orbit). Serviciul este destinat în special zonelor unde conexiunile clasice la internet sunt limitate sau inexistente.

Pentru intrarea pe piața sud-africană, Amazon va colabora cu Herotel, cel mai mare furnizor de internet fix din Africa de Sud. Cele două companii vor lansa un nou serviciu numit Evry, care ar urma să devină disponibil comercial în 2027.

Este primul acord de acest tip încheiat de Amazon Leo pe continentul african.

Amazon și Starlink se luptă pentru internetul din Africa

Anunțul vine într-un moment în care SpaceX, compania care operează Starlink, întâmpină dificultăți în obținerea aprobării pentru a furniza servicii în Africa de Sud.

Motivul principal este legislația locală privind proprietatea companiilor de telecomunicații. În Africa de Sud, firmele din acest domeniu, inclusiv cele cu investiții străine, trebuie să aloce 30% din acțiuni unor grupuri considerate anterior dezavantajate economic, ca parte a politicilor create pentru reducerea efectelor inegalităților rămase după apartheid.

Elon Musk, născut în Africa de Sud, dar plecat din țară în adolescență, a refuzat să cedeze o participație în companie pentru a respecta aceste cerințe. Miliardarul a criticat în repetate rânduri politica sud-africană de incluziune economică, afirmând că aceasta discriminează investitorii albi.

Amazon Leo este încă mult în urma Starlink

Deși Amazon intră pe piață cu un avantaj legislativ în Africa de Sud, rețeaua sa de sateliți este încă mult mai mică decât cea a lui Elon Musk.

Amazon a lansat primul grup de sateliți pentru proiectul Leo anul trecut și anunță că are în prezent peste 390 de satelițioperaționali pe orbită joasă.

Prin comparație, Starlink are deja o flotă de peste 10.000 de sateliți, ceea ce îi permite să ofere servicii în numeroase regiuni ale lumii.

Ambele proiecte folosesc aceeași idee: sateliți aflați la câteva sute de kilometri deasupra Pământului, care pot furniza internet rapid fără a depinde de infrastructura tradițională de cabluri și antene terestre.

O nouă etapă în cursa pentru internetul global

Intrarea Amazon pe piața africană marchează o nouă etapă în competiția dintre Jeff Bezos și Elon Musk, doi dintre cei mai bogați oameni ai lumii, care se confruntă deja în domeniul spațial prin companiile lor Blue Origin și SpaceX.

Pentru Africa de Sud, competiția ar putea aduce mai multe opțiuni de conectivitate, mai ales pentru comunitățile rurale și regiunile unde extinderea rețelelor tradiționale de internet este dificilă sau prea costisitoare.