Politico: Noul sistem EES este derutat de gemeni identici. Problema a pornit de la o situație inedită pe aeroportul din Cluj-Napoca

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) confundă gemenii identici. FOTO: Profimedia Images

Noul sistem digital de control la frontiere al Uniunii Europene trebuia să aducă procedurile de călătorie în secolul XXI. Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) confundă însă gemenii identici, iar aceasta este una dintre cele mai recente probleme constatate, scrie Politico. Totul a pornit de la cazul unei femei britanice care, în timp ce încerca să plece din Cluj-Napoca spre Regatul Unit, a fost acuzată că se află ilegal în spațiul Schengen. Sistemul o confundase cu sora sa geamănă, care călătorise anterior la Amsterdam.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut luna aceasta că există încă "probleme tehnice" nerezolvate și că sistemul necesită "destul de multă muncă".

Sistemul, care ar trebui să înlocuiască ștampilele aplicate fizic în pașapoarte cu o bază de date la nivelul UE, susținută de informații biometrice, a devenit operațional pe 10 aprilie, după patru ani de amânări. De atunci, călătorii s-au confruntat cu întârzieri și cozi, fiind nevoiți să aștepte pentru a le fi scanate fețele și prelevate amprentele.

Cozile lungi de la frontieră nu sunt însă singura problemă a EES.

O femeie din Marea Britanie a fost interogată de polițiștii de frontieră dintr-un motiv neobișnuit, la sfârșitul lunii mai, când încerca să se întoarcă în Regatul Unit de la Cluj-Napoca.

Autoritățile române au acuzat-o pe femeie că se află ilegal în spațiul Schengen. Potrivit datelor din sistem, plecarea sa nu fusese înregistrată corect după o presupusă vizită la Amsterdam, în aprilie 2026. Exista însă o problemă: femeia nu fusese la Amsterdam în aprilie 2026. Sora sa geamănă identică fusese acolo.

Femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită pentru a evita eventuale probleme viitoare la frontieră și pentru a proteja viața privată a surorii sale, a fost interogată de autorități timp de aproximativ 15 minute.

Când le-a spus polițiștilor de frontieră că are o soră geamănă, aceștia au acuzat-o inițial că i-ar fi împrumutat pașaportul, lucru care nu se întâmplase. În momentul incidentului, sora sa se afla în Regatul Unit și nu fusese niciodată în România.

"Îmi păreți cunoscută"

EES pare să le fi confundat pe cele două femei pe baza trăsăturilor faciale identice și, posibil, a numelui de familie, a datei nașterii și a cetățeniei, singurele informații comune din perspectiva sistemului. Cele două au însă amprente și prenume diferite și, cel mai important, fiecare deține propriul pașaport.

Femeii i s-a permis în cele din urmă să urce în avion, dar aceasta se teme că situația s-ar putea repeta în timpul călătoriilor viitoare.

Politico a încercat să afle cu exactitate ce s-a întâmplat.

Incidentul ar putea fi rezultatul a două erori distincte de aplicare a sistemului EES de către statele membre, produse în același timp, a explicat Niovi Vavoula, profesoară de politici cibernetice la Universitatea din Luxemburg.

Vavoula, care i-a consiliat pe legislatori cu privire la aspectele tehnice ale EES, a sugerat că situația neobișnuită ar fi putut fi provocată atât de înregistrarea incorectă a ieșirii din Amsterdam a uneia dintre gemene, cât și de verificarea defectuoasă făcută de autoritățile române la Cluj.

Potrivit profesoarei, controlul la ieșirea din Amsterdam pare să fi avut loc într-un moment în care EES „nu era pe deplin pregătit sau exista o defecțiune” la punctul de control. Acest lucru este plauzibil, deoarece călătoria a avut loc pe 12 aprilie, la numai două zile după punerea în funcțiune a sistemului informatic. Asemenea probleme "nu erau deloc neobișnuite" și au fost confirmate de numeroase relatări, a precizat Vavoula.

Interogarea celei de-a doua gemene la Cluj sugerează însă și că "autoritățile române nu și-au făcut treaba în mod corespunzător".

Conform regulilor EES, autoritățile nu ar trebui să stabilească identitatea unui călător exclusiv pe baza imaginii obținute prin recunoaștere facială. Aceasta trebuie verificată și prin compararea amprentelor sau a datelor din pașaport, care erau diferite în cazul celor două femei.

"Din relatarea pe care mi-ați trimis-o reiese că autoritățile nu sunt suficient de bine pregătite pentru a face distincția între diferitele proceduri și se bazează pe imaginile faciale ca unică metodă de identificare", a declarat Vavoula. "Faptul că nu au verificat în EES datele pașaportului și nici nu au ținut cont că sistemul este nou și se confruntă cu diverse probleme demonstrează ceea ce se numește efect de ancorare: te bazezi pe prima informație primită și le ignori pe toate celelalte."

După publicarea articolului, Poliția de Frontieră Română a transmis publicației POLITICO că a efectuat o verificare internă a incidentului. Instituția a precizat că EES a funcționat corespunzător, dar că datele din sistem au trebuit să fie "corectate" de polițiștii de frontieră, care nu au respectat "procedurile operaționale aplicabile". Poliția de Frontieră a anunțat că personalul responsabil de efectuarea controalelor a beneficiat deja de "instruire suplimentară".

"Subliniem că acesta este un incident izolat și nu ar trebui considerat reprezentativ pentru funcționarea generală a sistemului EES”, se mai arată în comunicat.

O problemă care îi afectează în special pe britanici

Întrebat despre acest caz, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că instituția "nu comentează cazuri individuale". Acesta a precizat însă că "statele membre sunt responsabile pentru datele înregistrate în EES, la care Comisia nu are acces".

"La intrarea în spațiul Schengen, călătorii trebuie să furnizeze datele biometrice, la prima trecere a frontierei externe a UE, precum și informațiile din pașaport. Acest lucru permite identificarea separată a fiecărui călător", a explicat reprezentantul Comisiei.

"Dacă un călător are îngrijorări privind modul în care îi sunt prelucrate datele, are dreptul să solicite rectificarea și completarea informațiilor personale. În această situație, se poate adresa autorităților competente ale statului membru, fie direct la frontieră, fie contactând ulterior instituțiile respective."

EES a avut un impact deosebit asupra Regatului Unit din cauza Brexitului. Sistemul se aplică numai vizitatorilor din afara Uniunii Europene și a spațiului Schengen. Astfel, cetățenii majorității țărilor învecinate, care călătoresc în număr mare în statele membre, sunt exceptați. Nu același lucru este valabil pentru britanici, cărora li se aplică EES, deși aceștia au efectuat peste 63 de milioane de călătorii în UE numai în 2024.

Ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, s-a întâlnit marți cu Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transporturi, pentru a discuta despre funcționarea sistemului înaintea aglomerației din timpul verii și pentru a-i prezenta preocupările legate de posibilele perturbări. Guvernul britanic a anunțat că va aloca în total 30,5 milioane de lire sterline pentru creșterea capacității porturilor și gărilor internaționale, în contextul lansării EES.