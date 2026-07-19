Benzina şi motorina s-au scumpit, duminică, în Bucureşti, faţă de sâmbătă. Preţuri carburanţi în România, în 19 iulie 2026

Benzina şi motorina s-au scumpit, duminică, în Bucureşti, faţă de sâmbătă. Sursa foto: Profimedia Images

Carburanţii s-au scumpit în Capitală, de la o zi la alta. Dacă, sâmbătă, în Bucureşti se putea găsi benzină la unul dintre cele mai accesibile preţuri din ţară, duminică se observă scumpiri la pompă. În 19 iulie 2026, unele staţii din cel mai mare oraş al ţării comercializează benzina standard cu 8,69 lei/litru, faţă de 8,59 lei/litru, cât costa cu o zi înainte. De asemenea, şi motorina s-a scumpit în Bucureşti: se vinde cu 9,44 lei/litru, comparativ cu preţul de sâmbătă, 9,39 lei/litru, notează Peco Online.

La Cluj-Napoca, benzina standard costă 8,72 lei/litru, iar motorina standard este 9,49 lei/litru. Aceleaşi preţuri sunt practicate la pompă şi în Iaşi şi Constanţa.

Un litru de GPL este comercializat, la nivel naţional, la preţul mediu de 4,5 lei/litru.

UE pregăteşte un plan de "electrificare"

UE ia în considerare un obiectiv ce prevede ca, până în 2040, electricitatea să reprezinte 46% din consumul de energie în blocul comunitar, dublând nivelul actual, potrivit unui proiect al propunerii Comisiei Europene.

Planul, care ar urma să fi publicat de Executivul comunitar în 17 iulie, face parte din răspunsul blocului comunitar la efectele războiului din Iran asupra energiei, care au dus la majorarea preţurilor la petrol şi gaze în Europa. Din 28 februarie, conflictul a adăugat 50 miliarde de euro (57,11 miliarde de dolari) la factura UE pentru importurile de petrol şi gaze, conform datelor CE.

Ţinta încă era negociată în interiorul CE joi, şi s-ar putea modifica înainte de a fi publicată. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să facă comentarii.

Doar 23% din consumul final de energie al UE este acoperit în prezent de electricitate, o pondere care stagnează de un deceniu. Restul economiei se bazează în principal pe combustibili fosili.