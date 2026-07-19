Ciucu acuză că primarul Chișinăului a aflat înaintea conducerii PNL despre nominalizarea lui Veștea. Replica lui Ion Ceban. FOTO: Agerpres

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut că Ion Ceban știa despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier cu câteva ore înaintea conducerii PNL. Primarul Chișinăului a respins acuzațiile, afirmând că nu știe la ce se referă Ciucu și că declarațiile acestuia sunt "nefondate și lipsite de orice bază reală".

Controversa a pornit după ce Ciprian Ciucu a povestit, la Digi24, cum ar fi aflat despre desemnarea lui Adrian Veștea drept candidat la funcția de prim-ministru. Prim-vicepreședintele PNL a susținut că Ion Ceban avea această informație cu câteva ore înainte ca decizia să fie anunțată oficial, în timp ce liderii liberali nu fuseseră informați.

Într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, primarul Chișinăului a negat că ar avea vreo legătură cu episodul relatat de Ciprian Ciucu.

"Urmăresc declarațiile făcute în spațiul public la adresa mea, în care aș fi învinuit, în mod nejustificat, precum că aşi avea vreo implicare în criza politică din România. Nu am nici o idee la ce se referă primarul Bucureștiului și cum aşi fi implicat? Consider aceste declarații ca fiind nefondate și lipsite de orice bază reală. Am discutat cu domnul Ciucu despre proiecte și discut cu foarte multă lume din România: politicieni, reprezentanți din mediul academic, persoane notorii, dar asemenea declarații sunt ieșite din comun. Îmi exprim speranța sinceră ca România să depășească cât mai curând această situație de criză, în interesul cetățenilor săi și al stabilității regionale", a scris pe Facebook Ceban.

Ciprian Ciucu: Ion Ceban știa despre nominalizare înaintea conducerii PNL

Reacția lui Ion Ceban vine după ce Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a relatat la Digi24 un episod petrecut pe 14 iunie, în ziua în care Adrian Veștea a fost desemnat candidat pentru funcția de premier.

Ciucu se afla atunci la Singapore, unde participa la World Cities Summit 2026. Primarul Capitalei a povestit că s-a întâlnit acolo cu Ion Ceban și că i-a spus acestuia că tocmai aflase despre nominalizarea lui Adrian Veștea.

"Vine la mine domnul Ceban, primarul Chișinăului. I-am spus că tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm - că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu - l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice: «A, nu știai?»", a relatat Ciucu.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, Ion Ceban i-ar fi confirmat că știa de câteva ore despre nominalizare și i-ar fi arătat mesajul primit pe telefon.

"L-am întrebat: «Tu știai?». Mi-a răspuns că: «Da, de câteva ore». Mi-a arătat telefonul, unde îi scrisese cineva despre Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că va fi nominalizat premier al României", a afirmat Ciprian Ciucu.