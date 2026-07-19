AUR acuză PSD de "gravă incultură politică": "Intrarea acum la guvernare a social-democratilor ar fi o sinucidere"

Dan Dungaciu acuză PSD de "gravă incultură politică". sursa foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Dan Dungaciu, consideră că este "aberant" ca, într-un stat democratic, toate partidele să dețină aceeași opinie, considerată "corectă". El a afirmat că esența democrației constă în pluralismul de opinii și critică liderii PSD pentru ceea ce numește "o gravă incultură politică".



Acest lucru, a explicat el, a rezultat în urma declarațiilor potrivit cărora AUR ar trebui să-și revizuiască viziunea doctrinară și să se alinieze cu partidele guvernamentale.



"Recent, PSD a vorbit despre Alianța pentru Unirea Românilor - AUR ca fiind un partid nefrecventabil, cu care nu se poate discuta, pentru că, nu-i așa, trebuie să-și modifice viziunea doctrinară și politică în ceea ce privește unele subiecte: Uniunea Europeană, Ucraina și așa mai departe. Recent, un emisar al aceluiași partid de la Bruxelles a transmis același mesaj. Partidul AUR trebuie să se 'reeduce', evident, între ghilimele, ca să se poată discuta cu el", a spus Dungaciu.



El a adăugat că această poziționare arată și o "gravă incultură politică".



'Ce înseamnă democrația, până la urmă? Democrația înseamnă că diverse grupuri de oameni au opinii diferite despre cum trebuie condusă societatea, care este direcția societății, ce înseamnă binele comun și cum toate aceste lucruri trebuie să fie realizate. Pentru că acele grupuri de oameni nu au opinii identice, se procedează la alegeri. Cei care obțin majoritatea vor conduce. Adică opiniile lor, viziunea lor, ideologia lor, doctrina lor vor conduce respectivul stat', consideră liderul AUR.



El a mai adăugat că PSD transmite mesajul că AUR este "defect", că nu gândește precum PSD, PNL sau USR.



"Acest mesaj este aberant. Când te pregătești să iei guvernarea, transmiți electoratului tău și electoratului român că, de fapt, PSD-ul gândește precum PNL-ul și precum USR-ul în ceea ce privește federalismul european, finanțarea Ucrainei și continuarea războiului din Ucraina. Nu precum AUR, care nu vrea federalism, centralism european, care vrea o Europă a patriilor și care dorește pace în ceea ce privește Ucraina, nu continuarea războiului, care se pare că nu duce nicăieri", a afirmat Dungaciu.



În opinia liderului AUR, singura soluție pentru salvarea PSD este organizarea alegerilor anticipate.



"Ce face PSD acum este, dincolo de incultura politică pe care o practică, aproape o sinucidere. Dacă PSD-ul intră la guvernare în asemenea condiții, se va alege praful de acest partid. Nu va mai rămâne nimic din acest partid, care se vede deja de pe acum că este lipsit de direcție, mereu reactiv, neputincios în a fixa agenda publică, întotdeauna în urma dezbaterilor politico-publice, incoerent, de aici și mesajele diferite pe care le transmite de cele mai multe ori", a mai declarat prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.