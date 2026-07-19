Daniel Zamfir o acuză pe Buzoianu că demolează terase în plin sezon estival. "Înainte de începerea activităţii nu era circul suficient"

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Foto: Hepta

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a criticat acţiunile de demolare a unor terase de pe litoral desfăşurate în plin sezon estival, acuzând Ministerul Mediului că a ales un moment nepotrivit pentru efectuarea controalelor şi aplicarea măsurilor, notează Agerpres.

Zamfir a susţinut că verificările ar fi trebuit efectuate înainte de începerea sezonului sau după încheierea acestuia, nu în perioada în care afacerile funcţionează la capacitate maximă.

"Nu putea să facă aceste controale înainte de începerea activităţii acestora? Nu, pentru ca atunci nu era circul suficient. Ştie oare d-ra Buzoianu ce înseamnă asta pentru un antreprenor? Dincolo de investiţia pierdută, oameni concediaţi în plină vară, taxe mai mici la buget, scăderea vânzărilor furnizorilor acelor terase?", a scris Zamfir, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a susţinut că Diana Buzoianu - Ministrul Mediului, nu a construit nimic în viaţa ei, n-a plătit vreodată salariul unui angajat şi nu a avut în viaţa ei grija plăţii impozitelor şi taxelor, fiind o angajată a unui birou de avocatură.

"N-a tremurat lună de lună, cum păţesc micii întreprinzători că poate încasările dintr-o lună nu sunt suficiente să acopere cheltuielile. Sunt convins că acum secta buzoienilor şi miruţilor vor sări ca sunt ilegale şi trebuiau demolate. Nu se putea face asta în septembrie? Nu, sigur că nu", a mai scris Zamfir.