Ciprian Ciucu și-a luat pisică și la Primăria Generală. Cathy a fost găsită grav rănită pe stradă și a fost adoptată 

Ciprian Ciucu are pisică și la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a lăsat-o pe pisica Jessy la Primăria Sectorului 6, dar de joi are o altă pisicuță la Primăria Generală. A adaptat-o pe Cathy, un pui de 4 luni, care fusese găsită pe stradă, grav rănită, după ce a fost lovită de o mașină.

Se știe deja că Ciprian Ciucu este un mare iubitor de pisici. Și-a împărțit birou de la Sectorul 6 ani de zile cu Jessy, o pisică de asemenea adoptată, iar aventurile ei au fost povestite și documentate cu fotografii pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6.

Dar când Ciprian Ciucu s-a mutat la Primăria Capitalei, a făcut-o fără Jessy, pentru că pisica era era obișnuită cu „casa ei”. Și-a continuat aici aventurile și se pare că la un moment dat a fost chiar luată de persoane necunoscute, dar recuperată de un pompier.

Povestea lui Cathy, pisica de la Primăria Capitalei, a fost relatată pe larg pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei:

„Ea este Cathy! Micuța de doar 4 luni, care de acum este pisica de la Primăria Capitalei.

Edilul general Ciprian Ciucu a adoptat-o și a primit-o astăzi cu brațele deschise.

Întâlnirea a fost emoționantă, pisicuța s-a refugiat în brațele primarului, care s-a topit pe loc de dragul ei. „Am să-i spun Cathy", a zis acesta, în timp ce o alinta.

Povestea micului ghemotoc de blană este una tristă, dar, iată, cu final fericit. A fost găsită pe stradă, cu fractură de bazin, după ce fusese lovită de mașină. A fost dusă la un cabinet veterinar, a trecut prin operații, investigații, recuperări.

După ce au pus-o cât de cât pe picioare, medicii i-au căutat stăpân.

Așa a aflat de ea primarul Ciprian Ciucu. Și-a dorit special o pisicuță care nu are șanse de #adopție pentru a-i oferi un cămin chiar aici, în biroul său de la PMB.

Primarul e, de altfel, cunoscut pentru faptul că salvează de pe stradă suflete amărâte, singure.

Atât Mira, #pisica de acasă, cât și Jessy, de la Primăria Sectorului 6, sunt pisici abandonate și găsite într-o stare de sănătate foarte proastă.

Cathy a fost adusă azi de medicii veterinari de la Dalgi Vet, cu tot trusoul: litieră, mâncare și o fântână de apă de la Shaw. Este deparazitată, vaccinată, și va fi sterilizată peste câteva luni.

Încă este puiuț, încă păstrează urmele operației pe șold. A trecut prin multe traume, dar fizic este complet recuperată.

❤️ S-a lăsat din prima clipă luat în brațe de noul stăpân și, în mai puțin de un minut, a început să toarcă. Venise speriată, timidă, dar s-a relaxat instant.

Iar după ce a primit și un pliculeț de mâncare, deja ea și primarul au devenit cei mai buni prieteni. „Gata, mă iubește!”, spune, fericit, Ciprian Ciucu.

#Cathy va locui în biroul edilului. Printre ședințe, decizii și probleme, ea va fi suflețelul care va aduce un zâmbet și va descreți frunți.

Bine ai venit în echipa noastră, Cathy!” - este mesajul postat integral pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

„Vom împărți biroul meu pentru că și așa este prea mare”

Și Ciprian Ciucu a postat un mesaj despre Cathy pe pagina lui de Facebook:

„Ea este Cathy și de astăzi vom împărți biroul meu pentru că și așa este prea mare.

A fost "chimie" între noi la prima vedere, dupa câteva minute mi-a tors în brațe. S-a instalat deja și acum suntem în perioada de acomodare.

Din pacate a suferit un accident de mașină, medicii veterinari au operat-o și i-au reconstituit şoldul. De aceea are blănița așa, dar îi va crește repede”.