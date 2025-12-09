Antena 3 CNN Life Lumea animalelor Jessy va rămâne la Primăria Sector 6. Ciprian Ciucu o lasă acolo pentru că "nu e bine pentru pisici să schimbe casa"

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 10:26 09 Dec 2025 Modificat la 10:26 09 Dec 2025
pisica
Jessy, pisica adoptată de Ciprian Ciucu, va rămâne la Primăria Sector 6, a declarat primarul ales al Capitalei.

"Pentru pisici nu e bne să schimbe locul să schimbe casa și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, nu cred că i-ar fi foate bine dacă și-ar muta casa

Cel mai probabil mai sunt multe pisici micuțe și fără părinți, abandonate. O să găsim o altă pisică", a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului după alegerile locale de duminică.

În locul său, interimar la Primăria Sector 6 rămâne Paul Moldovan. 

Potrivit lui Ciucu, Moldovan va candida în locul lui, la sectorul 6.

