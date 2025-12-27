Prietenia ciudată dintre un grup de delfini și orci. Oamenii de știință i-au filmat și ce au descoperit i-a șocat

Delfinii și orcile se folosesc reciproc. Foto: Getty Images

Un grup de delfini din Pacific, aflați în largul coastei Columbiei Britanice, a fost observat cooperând cu orci, o specie considerată în mod normal adversară, mai degrabă cunoscută pentru atacurile asupra rechinilor albi decât pentru interacțiuni pașnice.

Oamenii de știință spun că au documentat delfinii și o populație locală de orci cunoscută sub numele Northern Resident colaborând pentru a vâna principalul lor aliment: somonul. Deși alte grupuri de orci se hrănesc cu delfini, Northern Residents nu o fac. Totuși, aceasta este prima dată când un astfel de comportament cooperativ a fost documentat între aceste două specii de mamifere marine, au raportat cercetătorii.

„Să-i vezi scufundându-se și vânând în sincron cu delfinii schimbă complet modul în care înțelegem aceste întâlniri”, a declarat Sarah Fortune, președinta Canadian Wildlife Federation pentru conservarea balenelor mari. Fortune a fost autoarea principală a studiului, publicat joi în revista Scientific Reports, potrivit CNN.

Pentru a observa interacțiunea dintre delfini și orci, cercetătorii au folosit imagini realizate cu drone și filmări subacvatice, atașând orcilor dispozitive cu ventuze echipate cu camere și hidrofoane.

Scientists tracking the behavior of nine northern resident orcas off the coast of British Columbia observed the killer whales seemingly coordinating with Pacific white-sided dolphins to hunt salmon. https://t.co/xuX8aMDVrf pic.twitter.com/YrX9BbxCvZ — The Washington Post (@washingtonpost) December 11, 2025

Imaginile au arătat că orcile se deplasau către delfini și îi urmăreau la suprafața apei. Filmările subacvatice au arătat că orcile îi urmăreau pe delfini și în timpul scufundărilor de până la 60 de metri, unde reușeau să prindă somonul Chinook.

Deși lumina este redusă la aceste adâncimi, camerele au surprins orcile prinzând somon, cu nori de sânge ieșind din gurile lor, iar hidrofoanele au înregistrat sunetul prăzii sfărâmate.

Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă, cercetătorii au analizat și clicurile de ecolocație ale delfinilor și orcilor, care le permit să navigheze și să perceapă mediul înconjurător prin ecoul sunetelor emise. „Putem analiza caracteristicile acestor clicuri pentru a deduce dacă o balenă urmărește activ o pradă și dacă a reușit să o prindă”, a explicat Fortune.

Între 15 și 30 august 2020, cercetătorii au înregistrat 258 de interacțiuni între delfini și orci.

Toate orcile care au interacționat cu delfinii au fost implicate în uciderea, consumul și căutarea somonului.

Orcile se folosesc de delfini

Datele colectate sugerează că orcile, prădători temători capabili să atace rechini albi sau balene mult mai mari, foloseau practic delfinii ca „ghid”.

„Vânând împreună cu alte animale care folosesc ecolocația, cum sunt delfinii, își pot extinde câmpul acustic, crescând șansele de a detecta unde se află somonul. Aceasta este ideea principală”, a explicat Fortune. Folosirea delfinilor în acest mod permite orcilor să economisească energie, deoarece somonul se ascunde adesea la adâncimi pentru a evita prădătorii.

Dar ce câștigă delfinii din aceste interacțiuni?

Videoclipurile arată că, după ce orcile prind prada și o împart cu grupul lor, delfinii consumă rapid resturile.

Somonul nu este însă parte esențială a dietei delfinilor, așa că accesul la hrană nu este singura motivație. Prin apropierea de orci, delfinii obțin protecție împotriva altor grupuri de orci care vânează delfini.