Suedia declară celebra bufnița polară dispărută la nivel regional, după ce niciun exemplar nu a mai fost văzut în ultimul deceniu

Autoritățile din Suedia au declarat bufnița polară „dispărută regional”, după aproape un deceniu în care nu a mai fost observat niciun exemplar pe teritoriul țării. Este prima specie de pasăre care dispare oficial din Suedia în ultimii 20 de ani.

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) a clasificat bufnița polară ca specie global vulnerabilă în ultima evaluare din 2021.

Organizația avertizează că populația a scăzut semnificativ, estimând că în sălbăticie au mai rămas doar 14.000 - 28.000 de exemplare, specia fiind pe cale de dispariție de mai mulți ani, după ce a fost vânată și ucisă fie pentru taxidermie, fie ca delicatesă culinară, scrie Euronews.

De altfel, specia a fost vulnerabilă și din cauza defrișărilor, dar și din cauza infrastructurii construite de oameni, precum dezvoltările imobiliare și drumurile, care i-au distrus habitatele.

Deși, la nivel european, bufnița polară este încă încadrată la categoria „risc scăzut”, această evaluare nu a mai fost actualizată din 2020, iar specialiștii avertizează că situația ar putea fi mai gravă decât arată datele oficiale.

În Suedia, bufnițele albe s-au reprodus neregulat timp de secole, însă, din 2015, par să fi dispărut.

Conservatoriștii susțin că cea mai mare amenințare este criza climatică accelerată.

„Iernile mai calde aduc mai multă ploaie și mai puțină zăpadă, distrugând tunelurile din zăpadă de care lemingii, sursa lor principală de hrană, depind pentru supraviețuire”, explică BirdLife.

„Fără aceste rozătoare mici, bufnițele nu pot supraviețui. Iar pe măsură ce Arctica se încălzește, peisajele de care depind bufnițele albe dispar și ele”, a mai explicat BirdLife.

În anii 1970, câteva sute de perechi și-au crescut puii în munții Suediei, iar prezența lor devenise un simbol al sălbăticiei nordice.

Cunoscută și ca bufnița albă sau arctică, specia este celebră pentru penajul alb izbitor și ochii galbeni strălucitori.

Este este un vânător extrem de rapid, capabil să vâneze chiar și prin zăpadă adâncă și să reziste în condiții meteo extreme.