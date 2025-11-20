Munca va deveni opțională, datorită inteligenței artificiale, spune Elon Musk. “Va fi ca o joacă pe calculator”

2 minute de citit Publicat la 10:32 20 Noi 2025 Modificat la 10:32 20 Noi 2025

Elon Musk spune că inteligența artificială va transforma radical piața muncii. Foto: Getty Images

Miliardarul Elon Musk a spus miercuri că munca va deveni “opțională” în viitor, pe măsură ce inteligența artificială continuă să se dezvolte.

“Va fi ca atunci când faci sport sau te joci pe calculator sau ceva de genul acesta”, a spus Elon Musk la Forumul de Investiții SUA-Arabia Saudită, potrivit The Hill.

CEO-ul Tesla a spus că în următorii 10-20 de ani va fi mult mai greu să cultivi legume în curte, decât să mergi la muncă. “Dar unii oameni încă o fac pentru că le place să cultive legume”, a adăugat Musk. „Așa va fi munca, opțională”, a spus miliardarul.

El a reluat predicția potrivit căreia banii ar urma să dispară: “Presupunând că există o îmbunătățire continuă a inteligenței artificiale și a roboticii, ceea ce pare probabil, banii vor înceta să mai fie relevanți la un moment dat în viitor”, a spus el.

Colegul său de la panel, Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a oferit o perspectivă mai măsurată pragmatică privind viitorul muncii, concentrându-se pe impactul pe termen scurt al tehnologiei.

CEO-ul Nvidia spune cum va schimba inteligența artificială locurile de muncă

„Locurile de muncă ale fiecăruia vor fi diferite, cred că asta e sigur”, a spus Huang. „Modul în care învață studenții va fi diferit. Modul în care oamenii își fac munca va fi diferit, evident, pentru că multe dintre lucrurile pe care le facem în mod banal, dificil sau cu mare dificultate vor fi făcute foarte simplu. Așadar, vom fi productivi în acest sens.”

„Dacă viața ta devine mai productivă și dacă lucrurile pe care le faci cu mare dificultate devin mai simple, este foarte probabil, deoarece ai atât de multe idei, să ai mai mult timp să te concentrezi pe lucruri”, a continuat el. „Presupun că Elon va fi mai ocupat ca urmare a inteligenței artificiale. Eu voi fi mai ocupat ca urmare a inteligenței artificiale.”

„Vom vedea ce se întâmplă pe termen lung. Când moneda nu va mai conta, anunță-mă chiar înainte”, a adăugat el într-o aluzie către Musk.

Huang, a cărui companie furnizează cipurile care alimentează boom-ul inteligenței artificiale, a susținut în repetate rânduri în ultimele luni că tehnologia va schimba locurile de muncă, dar nu va duce la pierderi masive de locuri de muncă, așa cum se tem unii.

Afirmația sa contrazice pe cea a CEO-ului Anthropic, Dario Amodei, care a avertizat că inteligența artificială ar putea elimina jumătate din locurile de muncă de nivel de bază, în următorii ani.

Un studiu realizat de cea mai mare platformă de job-uri online, în parteneriat cu Antena Academy, arată că aproape jumătate dintre angajați vor avea nevoie de recalificare până în 2030, iar 60% deja iau în calcul să îşi schimbe profesia. Şi companiile încearcă să se adapteze tehnologiei şi să privească inteligența artificială ca pe un partener, nu ca pe un adversar.

Pe măsură ce dezbaterea privind viitorul muncii se desfășoară, experții au subliniat că inteligența artificială nu a apărut încă într-un mod semnificativ în datele privind locurile de muncă și că probabil va dura ceva timp până când va pătrunde în economie cu un impact semnificativ.