Predicţia lui Elon Musk: banii tradiţionali vor dispărea. Care ar fi viitoarea "monedă" de schimb pentru bunuri şi servicii

1 minut de citit Publicat la 23:29 10 Noi 2025 Modificat la 23:29 10 Noi 2025

Predicţia lui Elon Musk: banii tradiţionali vor dispărea. Foto: Getty Images

Elon Musk a afirmat că banii tradiționali ar putea dispărea, iar valoarea bunurilor și serviciilor va fi măsurată în unități de energie. Această predicţie a fost făcută de miliardarul și fondatorul Tesla la o adunare a acționarilor companiei, conform unn.ua. În același timp, antreprenorul i-a sfătuit pe acționari să „păstreze acțiunile Tesla”.

Potrivit lui Musk, valoarea bunurilor și serviciilor va fi probabil măsurată în unități de energie.

"Poate că nu vor mai exista bani deloc în viitor. Sau vor exista bani, dar aceștia pot fi măsurați în wați. De exemplu, câtă energie poate fi produsă în termeni de electricitate", a spus Musk, potrivit sursei amintite.

Elon Musk, primul trilionar din istorie

Musk a devenit primul trilionar din istorie, după ce acționarii Tesla au aprobat un pachet salarial uriaș. Votul a venit după săptămâni întregi de dezbateri intense despre performanțele sale manageriale la producătorul de mașini electrice și despre dacă cineva ar trebui să primească o astfel de recompensă extraordinară.

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a primit joi șansa de a deveni primul trilionar din istorie, în urma unui vot al acționarilor care i-a acordat directorului general al Tesla acțiuni în valoare de 1.000 de miliarde de dolari, dacă va atinge anumite ținte de performanță în următorul deceniu.

Ce face Elon Musk cu toți banii lui?

Musk insistă că duce o viață surprinzător de modestă, scrie BBC. În 2021, el declara că locuiește într-o casă din Texas evaluată la 50.000 de dolari. Fosta sa parteneră, artista Grimes - cu care are doi copii - spunea în 2022, într-un interviu pentru Vanity Fair, că Musk nu trăiește viața luxoasă pe care mulți și-o imaginează:

„Tipul nu trăiește ca un miliardar. Uneori trăiește sub pragul sărăciei”, a spus ea. A povestit chiar că el a refuzat să cumpere o saltea nouă, deși partea ei era ruptă.

Deși locuințele sale nu sunt luxoase, Musk are o pasiune recunoscută pentru mașini unice - inclusiv una care se poate transforma în submarin. În plus, deține mai multe avioane private în valoare de zeci de milioane de dolari.

Și, desigur, a existat și acel „mic” exces din 2022, când a cumpărat Twitter (acum X) pentru 44 de miliarde de dolari.