Ce face Elon Musk cu toți banii lui? Cel mai bogat om din lume „trăiește sub pragul sărăciei” și doarme pe unde apucă

4 minute de citit Publicat la 20:36 07 Noi 2025 Modificat la 20:36 07 Noi 2025

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Foto: hepta

De ani buni, Elon Musk, șeful Tesla, se află printre cei mai bogați oameni din lume - iar averea sa a atins cote astronomice recent, când a devenit primul om cu o avere estimată la jumătate de trilion de dolari.

Cu toate acestea, Musk insistă că duce o viață surprinzător de modestă, scrie BBC. În 2021, el declara că locuiește într-o casă din Texas evaluată la 50.000 de dolari.

Fosta sa parteneră, artista Grimes - cu care are doi copii - spunea în 2022, într-un interviu pentru Vanity Fair, că Musk nu trăiește viața luxoasă pe care mulți și-o imaginează:

„Tipul nu trăiește ca un miliardar. Uneori trăiește sub pragul sărăciei”, a spus ea. A povestit chiar că el a refuzat să cumpere o saltea nouă, deși partea ei era ruptă.

Deși locuințele sale nu sunt luxoase, Musk are o pasiune recunoscută pentru mașini unice - inclusiv una care se poate transforma în submarin. În plus, deține mai multe avioane private în valoare de zeci de milioane de dolari.

Și, desigur, a existat și acel „mic” exces din 2022, când a cumpărat Twitter (acum X) pentru 44 de miliarde de dolari.

„Stau pe la prieteni, dorm pe rând la ei”

La un moment dat, Musk avea un portofoliu imobiliar impresionant. The Wall Street Journal scria în 2019 că el cheltuise aproximativ 100 de milioane de dolari pe șapte case în decurs de șapte ani, majoritatea aflate una lângă alta, în exclusivistul cartier Bel-Air din California.

Casele aveau, printre altele, piscine, teren de tenis, cramă, bibliotecă privată și chiar o sală de bal. Una dintre ele fusese cândva deținută de actorul Gene Wilder, cunoscut pentru rolul lui Willy Wonka.

Dar în 2020, Musk a anunțat o schimbare radicală: a scris pe Twitter că își va vinde „aproape toate bunurile fizice” și că „nu va mai deține nicio casă”. „Nu am nevoie de bani. Mă dedic complet Pământului și lui Marte. Proprietățile te țin pe loc”, explica el.

Singura condiție: casa lui Gene Wilder „nu trebuie demolată și nu trebuie să-și piardă sufletul”.

Musk a vândut într-adevăr locuința cu trei dormitoare nepotului lui Wilder, Jordan Walker-Pearlman - după ce i-a oferit un împrumut de câteva milioane pentru a o cumpăra. În iunie 2025, însă, Musk a redevenit proprietarul casei, după ce cumpărătorul nu și-a mai putut plăti ratele.

În 2021, el a scris pe Twitter că „locuința principală” este o casă prefabricată modestă, care l-a costat aproximativ 50.000 de dolari, amplasată în sudul Texasului, în apropierea bazei SpaceX - zonă care între timp a fost transformată oficial în orașul Starbase.

„E chiar grozavă”, a spus Musk despre mica sa locuință.

Un an mai târziu, susținea că nu mai are nicio casă: „Practic stau pe la prieteni”, i-a spus el lui Chris Anderson, șeful organizației TED. „Când ajung în zona golfului, unde se află majoritatea echipelor Tesla, dorm pe rând în camerele de oaspeți ale prietenilor.”

Nu era prima dată când cineva îl descria astfel. În 2015, fostul CEO Google, Larry Page, spunea despre Musk că este „cam fără casă” „Îmi scria e-mailuri de genul: «Nu știu unde să dorm diseară. Pot veni la tine?»”

Deși de-a lungul timpului au circulat speculații că ar fi cumpărat alte proprietăți prin SUA, casa din Texas pare să fie singura pe care o deține personal.

Mașini… de pe altă planetă

Dacă Musk nu investește masiv în imobiliare, în materie de mașini povestea e alta.

Ca fondator Tesla, nu e de mirare că are o colecție impresionantă de automobile - multe rare, unele legendare.

Printre ele: un Ford Model T, prima mașină produsă în masă; un Jaguar E-Type Roadster din 1967, visul său din copilărie; un McLaren F1 din 1997, pe care l-a avariat și apoi reparat cu costuri uriașe înainte de a-l vinde; și un Tesla Roadster, primul model Tesla comercializat, pe care l-a trimis în spațiu în 2018.

Cea mai excentrică piesă din colecție este însă un Lotus Esprit din 1976, folosit în filmul The Spy Who Loved Me, unde mașina lui James Bond se transforma într-un submarin. Musk a cumpărat-o la o licitație în 2013, cu aproape un milion de dolari, intenționând să o transforme din nou într-un vehicul funcțional amfibiu.

Călătorii cu stil

Dacă în privința locuințelor este auster, Musk nu se zgârcește la capitolul avioane private - însă susține că acestea sunt o necesitate profesională.

„Dacă nu folosesc avionul, am mai puțin timp pentru muncă”, spunea el într-un interviu TED din 2022.

Colecția sa include mai multe modele Gulfstream, fiecare valorând zeci de milioane de dolari. Le folosește pentru deplasări între sediile SpaceX și Tesla din SUA, dar și pentru zboruri internaționale.

Filantropie... în stil Musk

Elon Musk a donat acțiuni în valoare de miliarde de dolari către diverse organizații caritabile și a promis sume mari pentru mai multe cauze. Totuși, modul său de a face filantropie a fost adesea criticat.

The New York Times scria anul trecut că donațiile sale sunt „impredictibile și în mare parte în propriul interes”, ajutându-l să obțină deduceri fiscale masive și să-și sprijine indirect companiile.

Fundația sa, Musk Foundation, afirmă că este „dedicată progresului umanității prin cercetare științifică revoluționară, inovație tehnologică și proiecte ambițioase care extind limitele posibilului”.

Totuși, New York Times a relatat că fundația nu a atins, trei ani la rând, nivelul minim de donații cerut de lege și că o parte semnificativă a banilor au mers către organizații cu legături directe cu Musk.

Contactat pentru comentarii, Musk nu a răspuns.

În trecut, el s-a arătat sceptic față de ideea de filantropie tradițională: „Dacă îți pasă de realitatea binelui, nu doar de aparența lui, filantropia devine ceva extrem de dificil”, spunea Musk în 2022.

În viziunea lui, chiar companiile pe care le conduce sunt forme de filantropie: „Dacă definiția filantropiei este iubirea față de umanitate, atunci acestea sunt filantropie”, susținea el.

Tesla, spune Musk, „accelerează tranziția către energie sustenabilă”, SpaceX „asigură supraviețuirea pe termen lung a umanității”, iar Neuralink „vrea să ajute la tratarea leziunilor cerebrale și să reducă riscurile existențiale asociate inteligenței artificiale”.