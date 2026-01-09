Actorii americani Meagan Good și Jonathan Majors vor deveni cetățeni guineeni, în urma testelor ADN: „Suntem fericiți să fim aici”

1 minut de citit Publicat la 23:03 09 Ian 2026 Modificat la 23:03 09 Ian 2026

Meagan Good și Jonathan Majors s-au căsătorit anul trecut / sursă foto: Getty Images

Actorii americani Meagan Good și Jonathan Majors au călătorit în Guineea pentru a primi cetățenia, după ce teste ADN au arătat că au origini în această țară din Africa de Vest. Cei doi, care sunt căsătoriți, au fost întâmpinați de oficiali și cântăreți locali, potrivit BBC.

Ceremonia de acordare a cetățeniei, care a avut loc vineri la o nouă grădină turistică de la periferia capitalei, Conakry, a fost organizată de Ministerul Culturii și este similară cu alte inițiative din regiune menite să încurajeze persoanele de origine africană să primească cetățenia.

„Suntem fericiți să fim aici”, a spus Meagan Good, cunoscută mai ales pentru filmul Think Like a Man, și a explicat că este prima ei vizită în Guineea.

„Sunt încântat să cunosc oamenii și să vizitez orașul împreună cu soția mea”, a adăugat Jonathan Majors.

Cuplul a ajuns încă de la primele ore ale dimineții și a fost întâmpinat cu mare fast de oficiali și cântăreți locali.

Meagan Good, în vârstă de 44 de ani, și Jonathan Majors, de 36 de ani, s-au căsătorit anul trecut. Cei doi au început să se întâlnească în urmă cu trei ani, după ce Jonathan Major trecuse printr-o perioadă mai dificilă.

Mai multe vedete au obținut cetățenie a unui stat african, în ultimii ani.

Programul de acordare a cetățeniei a fost inițiat în anul 2019, Ghana a lansat „Anul întoarcerii”, invitând persoanele cu origini africane să se întoarcă acasă și să investească.

Printre personalitățile care au obținut cetățenie a unui stat african se numără Stevie Wonder, Ciara și actorul Samuel L. Jackson.