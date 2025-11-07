Elon Musk reacționează după aprobarea pachetului salarial de 1 trilion de dolari: „E timpul să scot mulți iepuri din joben”

1 minut de citit Publicat la 12:07 07 Noi 2025 Modificat la 12:07 07 Noi 2025

Planul aprobat integrează inteligența artificială și robotica în cadrul companiei, cu obiective ambițioase. Foto: Profimedia Images

Cel mai mare pachet salarial din istoria corporatistă a fost aprobat pentru Elon Musk, marcând o nouă victorie uriașă pentru cel mai bogat om din lume, scrie standard.co.uk.

Directorul executiv al Tesla a reacționat pe platforma X (fostul Twitter), scriind:

„E timpul să scot mulți iepuri din joben”.

Time to pull a LOT of rabbits out of the hat — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2025

Pachetul salarial, aprobat de aproximativ 75% dintre acționarii Tesla, i-ar putea aduce lui Musk până la 1 trilion de dolari în acțiuni în următorul deceniu, transformându-l într-unul dintre cei mai influenți și mai bogați oameni din istoria modernă.

Planul aprobat integrează inteligența artificială și robotica în cadrul companiei, cu obiective ambițioase: crearea unei rețele de taxiuri autonome (robotaxi) în SUA și lansarea roboților Tesla pentru uz public.

Un viitor „cu totul nou” pentru Tesla

În cadrul adunării anuale a acționarilor de la fabrica Tesla din Austin, Texas, Musk a fost întâmpinat cu aplauze și chiar cu un „dans” al roboților companiei.

„Ceea ce urmează să facem nu este doar un nou capitol din povestea Tesla, ci o carte complet nouă”, a spus el de pe scenă.

Printre promisiunile sale se numără lansarea Cybercab, un taxi autonom cu două locuri, producția noului Roadster electric, atingerea unui volum de 20 de milioane de vehicule livrate, 1 milion de roboți vânduți și până la 400 de miliarde de dolari profit în următorii zece ani.

Pentru ca Musk să primească efectiv aceste sume, valoarea Tesla pe bursă trebuie să crească de la actualul 1,5 trilioane de dolari la 8,5 trilioane.

Planuri pentru cipuri AI și investiții în xAI

Musk a anunțat și intenția de a construi o „fabrică gigantică de cipuri” pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și a lăsat să se înțeleagă o posibilă colaborare cu Intel.

Acționarii Tesla au votat, de asemenea, realegerea a trei membri ai consiliului de administrație, trecerea la alegeri anuale pentru board și aprobarea unui nou plan de compensație pentru Musk, înlocuindu-l pe cel precedent, aflat încă în instanță.

Totodată, investitorii au susținut ideea ca Tesla să investească în xAI, startup-ul AI al lui Musk — deși unii mari acționari și-au exprimat rezervele.

Jessica McDougall, parteneră la firma de consultanță Longacre Square, a declarat că unii investitori „vor ca boardul să ofere garanții clare că există limite și măsuri de control pentru a evita amestecarea afacerilor”.

În ciuda controverselor din jurul opiniilor sale politice și a implicării în multiple companii precum SpaceX și xAI, votul de acum reafirmă încrederea acționarilor în viziunea lui Elon Musk pentru Tesla.