Elon Musk, primul trilionar din istorie, după ce acționarii Tesla au aprobat un pachet salarial uriaș. Ce condiții trebuie îndeplinite

Publicat la 08:08 07 Noi 2025

Criticii acuză consiliul de administrație de dependență față de Musk. sursa foto: Getty

Votul a venit după săptămâni întregi de dezbateri intense despre performanțele sale manageriale la producătorul de mașini electrice și despre dacă cineva ar trebui să primească o astfel de recompensă extraordinară, scrie Euronews.

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a primit joi șansa de a deveni primul trilionar din istorie, în urma unui vot al acționarilor care i-a acordat directorului general al Tesla acțiuni în valoare de 1.000 de miliarde de dolari, dacă va atinge anumite ținte de performanță în următorul deceniu.

Votul a venit după săptămâni de dezbateri privind modul în care Musk a condus compania și dacă cineva merită o astfel de plată fără precedent, discuție care a stârnit reacții aprinse – de la micii investitori până la fondurile de pensii gigantice și chiar Vaticanul.

Totul s-a întâmplat la doar trei zile după ce un raport european a arătat că vânzările Tesla au scăzut din nou luna trecută, inclusiv o prăbușire de 50% în Germania.

În final, peste 75% dintre votanți au aprobat planul, în cadrul adunării generale anuale a acționarilor, desfășurate la Austin, Texas.

„Un grup fantastic de acționari”, a spus Musk după anunțarea rezultatului, adăugând: „Păstrați-vă acțiunile Tesla”.

Musk a câștigat votul detașat, demonstrând că investitorii încă au încredere în el, în ciuda scăderilor de vânzări, cotă de piață și profituri ale Tesla – toate atribuite în mare parte chiar comportamentului său.

Din cauza implicării sale în teorii ale conspirației și a incursiunilor politice atât în SUA, cât și în Europa, o parte dintre clienți au renunțat anul acesta la mașinile Tesla.

Criticii acuză consiliul de administrație de dependență față de Musk

În pofida opoziției unor mari fonduri, inclusiv CalPERS – cel mai mare fond public de pensii din SUA – și a fondului suveran al Norvegiei, Musk a obținut aprobarea acordului fără precedent cu 75% din voturi, primind aplauze furtunoase la adunarea anuală a companiei.

Două organizații de supraveghere corporativă, Institutional Shareholder Services și Glass Lewis, s-au opus de asemenea pachetului, ceea ce l-a înfuriat pe Musk, care i-a numit recent, într-o întâlnire cu investitorii, „teroriști corporatiști”.

Deși Musk a primit sprijinul majorității, criticii susțin că membrii consiliului de administrație sunt prea dependenți de el, comportamentul lui a devenit prea imprudent, iar suma oferită este exagerată.

„Are deja sute de miliarde de dolari în companie, iar să spui că nu va rămâne fără un trilion este ridicol”, a declarat Sam Abuelsamid, analist la firma de cercetare Telemetry, care urmărește Tesla de aproape două decenii. „Este absurd că acționarii cred că valorează atât de mult”.

Suporterii spun că Musk trebuie motivat să se concentreze pe companie

Susținătorii lui Musk spun că el trebuie stimulat să își concentreze atenția asupra companiei, în timp ce încearcă să o transforme într-o forță în domeniul inteligenței artificiale – folosind software pentru a opera sute de mii de mașini Tesla autonome (multe fără volan) și roboți Tesla care să lucreze în birouri, fabrici și locuințe, înlocuind multe dintre sarcinile realizate astăzi de oameni.