Primii militari francezi au ajuns în Nuuk, capitala Groenlandei. Lista țărilor NATO care au trimis deja trupe

Primii militari francezi au ajuns în Groenlanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Armata franceză/X

O misiune militară europeană începe joi în Groenlanda, teritoriu arctic aflat sub suveranitate daneză, dorit de președintele Donald Trump. Primii militari francezi au ajuns acolo deja, în noaptea de miercuri spre joi, a declarat pentru Le Parisien o sursă militară.

„Prime elemente militare franceze” sunt în drum, anunțase Emmanuel Macron miercuri seară.

Franța, Suedia, Germania și Norvegia au anunțat miercuri că vor desfășura personal militar pe insulă pentru o misiune de recunoaștere care, a precizat o sursă din cadrul Ministerului francez al Forțelor Armate, se înscrie în cadrul exercițiului danez „Arctic Endurance”.

Emmanuel Macron va inspecta joi trupe la baza aeriană Istres, din sudul Franţei, după întrunirea de urgenţă a Consiliului de Apărare şi anunţul sosirii primelor trupe franceze în Groenlanda. Președintele francez va ţine un discurs la 13:30, ora României.

„La cererea Danemarcei, Suedia trimite personal al forţelor armate”

Prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, a anunţat că miercuri vor ajunge în Groenlanda ofiţeri ai armatei suedeze, trimişi la cererea Danemarcei pentru a participa la pregătirea de manevre militare, informează EFE, potrivit Agerpres. În plus, tot astăzi transmis că un comando avansat a fost trimis în Groenlanda de către guvernul danez, cu scopul de a pregăti mobilizarea unor trupe suplimentare pe insula arctică.

„Astăzi sosesc în Groenlanda ofiţeri ai forţelor armate suedeze. Fac parte dintr-un grup de mai multe ţări aliate”, a scris Ulf Kristersson pe X.

„Împreună vor pregăti paşii următori în cadrul exerciţiului danez Operaţiunea Arctic Endurance (Rezistenţa Arctică). La cererea Danemarcei, Suedia trimite personal al forţelor armate”, a precizat premierul Suediei.

Ştirea a fost făcută publică în aceeaşi zi în care Ministerul Apărării din Danemarca a anunţat că va creşte prezenţa militară pe teritoriul autonom danez în contextul tensiunilor cu SUA, al căror preşedinte, Donald Trump, vrea să pună stăpânire asupra insulei „de bună voie sau cu forţa”.

„Obiectivul este antrenarea capacităţii de a opera în condiţiile speciale din Arctic şi consolidarea amprentei Alianţei în Arctic în beneficiul atât a securităţii europene, cât şi a celei transatlantice”, a subliniat Ministerul Apărării de la Copenhaga.

Între activităţile posibile care se vor desfăşura anul acesta, se menţionează protecţia instalaţiilor esenţiale pentru societate, sprijinul autorităţilor (inclusiv poliţia), primirea trupelor aliate, desfăşurarea de avioane de vânătoare şi misiuni militare pentru marină.

Discuțiile Groenlanda - Danemarca - SUA de la Casa Albă, fără rezultat

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a spus că dialogul cu oficialii americani a fost „sincer, dar constructiv”, un dialog în care au discutat „cum să asigure securitatea pe termen lung în Groenlanda”. „Nu am reușit să schimbăm poziția SUA”, a precizat el.

„Perspectivele noastre continuă să difere”, a declarat oficialul, într-o conferință de presă după întâlnirea cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și șeful diplomației americane, Marco Rubio.

„Noua situație de securitate din Arctica necesită un răspuns, dar nu și o implicare americană”, a spus ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, după discuțiile de la Casa Albă.

Răspunzând la întrebări, Rasmussen a precizat că președintele SUA a formulat lucrurile „destul de diferit față de cum aș fi făcut eu însumi”, dar spune că, în general, este de acord cu preocupările sale de securitate.

El spune că există „cu siguranță o nouă situație de securitate în Arctica” și că „dividendul păcii” s-a încheiat, dar a subliniat decizia SUA de a reduce dramatic numărul personalului american cu sediul în Groenlanda de la 10.000 la 200 de-a lungul anilor.

„Acum situația este complet diferită și, bineînțeles, trebuie să răspundem la aceasta. Marea diferență este dacă acest lucru trebuie să ducă la o situație în care SUA achiziționează Groenlanda, iar acest lucru nu este absolut necesar”, spune el.

El a făcut un comentariu mai lung despre cât de perturbator este să se poarte aceste discuții prin intermediul rețelelor sociale și al altor mijloace de comunicare în masă și spune că a fost o bună oportunitate de a reduce aceste tensiuni.

De asemenea, el spune că a fost o șansă de a corecta unele dintre afirmații, deoarece spune că „nu am avut o navă de război chineză în Groenlanda de aproximativ un deceniu”.

El subliniază că a fost o întâlnire „constructivă” care arată o revenire la dialog.