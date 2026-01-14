„Orice altceva” în afară de controlul SUA asupra Groenlandei este „inacceptabil”, spune Trump înaintea discuțiilor de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump, ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump și-a intensificat miercuri retorica privind obținerea controlului asupra Groenlandei, insistând că Statele Unite „au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale”.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a susținut că „NATO ar trebui să fie în fruntea eforturilor pentru a o obține” și că „dacă noi nu o facem, o vor face Rusia sau China, iar acest lucru nu se va întâmpla!”

„Din punct de vedere militar, fără puterea vastă a Statelor Unite — mare parte din ea construită de mine în timpul primului meu mandat și pe care o ridic acum la un nivel nou și chiar mai înalt — NATO nu ar fi o forță sau un factor de descurajare eficient; nici pe departe! Ei știu asta, și știu și eu.”

„NATO devine mult mai redutabilă și mai eficientă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite. Orice altă variantă este inacceptabilă”, a spus el.

Comentariile sale ar putea să irite liderii danezi și groenlandezi, cu doar câteva ore înainte de discuțiile cruciale pe care aceștia urmează să le aibă la Casa Albă cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Premierul Groenlandei: „Între SUA și Danemarca, alegem Danemarca”

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marţi că, dacă locuitorii acestui teritoriu autonom ar trebui să aleagă, în acest moment, între Danemarca şi SUA, ar alege să rămână în Danemarca.

„Groenlanda vrea ca nimeni să nu o posede sau să o controleze. Dacă ar trebui să alegem chiar acum între SUA şi Danemarca, atunci alegem Danemarca. Nu este momentul pentru divergenţe interne, ci este momentul să fim uniţi”, a declarat Nielsen într-o conferinţă de presă comună cu șefa guvernului danez, Mette Frederiksen.

Nielsen a reiterat că Groenlanda „nu este de vânzare” şi că este un stat de drept, calificând situaţia drept „foarte gravă”, din cauza „presiunii imense” exercitată de Statele Unite în legătură cu acest teritoriu.

„Linia roșie este că Groenlanda nu poate fi cumpărată. Suntem împreună în regat cu Danemarca şi vom face întotdeauna parte din alianţa occidentală”, a subliniat premierul Groenlandei.

El a mai spus că „viitorul Groenlandei va fi decis de groenlandezi, aşa cum prevede statutul de autonomie și acesta este mesajul cu care călătorim miercuri în Statele Unite”.