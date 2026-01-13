JD Vance va găzdui discuții despre Groenlanda la Casa Albă, miercuri. Cine participă: „Am cerut o întâlnire și ne-a fost acordată”

Vicepreședintele american, JD Vance, la Casa Albă, 8 ianuarie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vicepreședintele american, JD Vance, va găzdui miercuri o întâlnire cu miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei, pe fondul tensiunilor în creștere legate de încercarea lui Donald Trump de a obține controlul asupra insulei arctice, potrivit The Guardian.

Principalul diplomat al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că el și omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, au solicitat întâlnirea cu secretarul de stat american, Marco Rubio, iar vicepreședintele a cerut să participe și va găzdui reuniunea miercuri, la Casa Albă.

„Motivul pentru care am solicitat această întâlnire, care ne-a fost acum acordată, a fost să mutăm întreaga discuție într-o sală de ședințe, unde să ne putem privi în ochi și să vorbim despre aceste lucruri”, le-a spus Rasmussen reporterilor la Copenhaga, marți.

Val de reacții după ce Trump a spus că SUA vor obține Groenlanda

Trump a lansat pentru prima dată ideea unei preluări americane a Groenlandei — o parte în mare măsură autonomă a Danemarcei — în 2019, în timpul primului său mandat. Însă, luna aceasta, el și-a intensificat semnificativ retorica, afirmând că SUA o vor obține „într-un fel sau altul”.

Președintele american a șocat UE și NATO refuzând să excludă utilizarea forței militare pentru a pune mâna pe insula bogată în resurse minerale, situată într-o poziție strategică. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că Groenlanda beneficiază de multe dintre protecțiile oferite de cele două blocuri, deoarece Danemarca este membră a ambelor.

Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat că o invazie americană ar duce la sfârșitul NATO, iar liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru integritatea teritorială a Groenlandei și dreptul acesteia la autodeterminare.

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat marți, după o reuniune a comisiei pentru afaceri externe a parlamentului danez, că el și Motzfeldt se vor întâlni luni, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta problema.

Poulsen a spus că Danemarca plănuiește, în acest an, o prezență militară mai amplă în Groenlanda, alături de alte țări NATO, adăugând că Copenhaga caută „o atenție sporită din partea NATO în legătură cu aspectele ce țin de prezența NATO în și în jurul Arcticii”.

Danemarca va găzdui miercuri o reuniune a comitetului de contact pentru politica externă

Danemarca va găzdui, de asemenea, miercuri, o reuniune a comitetului de contact pentru politica externă, de securitate și de apărare al guvernelor danez, groenlandez și feroez. Oficialii au spus că aceasta va fi o „oportunitate de a discuta situația politică și economică”.

Guvernul de coaliție al Groenlandei a declarat luni că nu poate „în niciun fel să accepte” o preluare de către SUA și că își va intensifica eforturile pentru „a se asigura că apărarea Groenlandei este realizată în cadrul NATO”. Acesta a afirmat că Groenlanda va rămâne membră a alianței occidentale de apărare „pentru totdeauna” și că „toate statele membre NATO, inclusiv SUA, au un interes comun” în apărarea vastei insule arctice.

Trump susține că SUA trebuie să controleze Groenlanda pentru a spori securitatea arctică în fața unei presupuse amenințări din partea Chinei și Rusiei. Rutte a declarat luni că NATO „lucrează la pașii următori” și că „toți aliații au fost de acord asupra importanței securității arctice”.

Membri ai alianței, inclusiv Franța și Germania, au avansat sugestii precum consolidarea prezenței NATO în regiune sau chiar staționarea de trupe în Groenlanda. Diplomații spun însă că discuțiile sunt într-un stadiu foarte incipient și nu există planuri concrete.

Ce se știe despre un eventual acord între Groenlanda si SUA

La Nuuk, capitala Groenlandei, Pele Broberg, liderul partidului de opoziție Naleraq, a declarat pentru Guardian că rezultatul preferabil al discuțiilor de la Washington ar fi ajungerea la un acord cu SUA. „Vor să facă o înțelegere pe calea ușoară sau pe cea grea: cine vrea calea grea?”, a întrebat el.

El a spus că un acord ar fi „grozav, dar nu am auzit nimic despre el”. De asemenea, a pus sub semnul întrebării participarea lui Løkke, afirmând că discuțiile „nu au nimic de-a face cu politica externă a Danemarcei și au totul de-a face cu viitorul poporului groenlandez”.

Groenlanda se îndreaptă spre independență din 1979, când a obținut autoguvernarea față de Danemarca. Acest obiectiv este împărtășit de toate partidele politice alese în parlamentul insulei, deși există diferențe privind calendarul optim.

Broberg a acuzat Copenhaga că folosește „NATO și proprietatea daneză asupra Groenlandei” pentru a avea un cuvânt de spus în viitorul insulei. „Arată că încă nu sunt pregătiți să ne lase cu adevărat să plecăm”, a spus el.