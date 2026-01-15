Încă două țări NATO trimit soldați în Groenlanda. Marea Britanie și Olanda trimit câte un ofițer

1 minut de citit Publicat la 16:12 15 Ian 2026 Modificat la 16:34 15 Ian 2026

Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda FOTO: Getty Images

Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda, în misiunea aliată prin care Danemarca încearcă să crească prezenţa militară în faţa insistenţelor preşedintelui american Donald Trump pentru preluarea de către Statele Unite a controlului insulei, informează joi dpa.

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a afirmat miercuri că mai multe ţări vor participa la operaţiunea militară comună.

Londra a confirmat că ofiţerul britanic a fost desfăşurat la solicitarea Danemarcii, pentru a se alătura unui grup de recunoaştere înaintea exerciţiului militar planificat Arctic Endurance.

Un purtător de cuvânt al cancelariei prim-ministrului Keir Starmer a afirmat: "Împărtăşim preocuparea preşedintelui Trump pentru securitatea Nordului Îndepărtat. Şi vedeţi asta în cadrul pasului în faţă făcut de statele din NATO şi JEF (Joint Expeditionary Force - Forţa Expediţionară Comună, n. red.) pentru întărirea securităţii în Nordul Îndepărtat. Pas în faţă cu exerciţii mai puternice, pentru descurajarea agresiunii ruseşti şi a activităţii chineze".

Şi Olanda a anunţat joi trimiterea în Groenlanda a unui singur militar - un ofiţer de marină, transmite AFP.

Ministrul olandez al apărării, Rubens Brekelmans, a declarat într-un comunicat că "securitatea în regiunea arctică, inclusiv în Groenlanda, este de importanţă strategică pentru toţi membrii NATO".

Germania, Suedia, Norvegia şi Franţa au confirmat deja că vor trimite personal în misiunea comună care va contura cooperarea pentru securitatea regională.