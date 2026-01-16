Donald Trump amenință cu tarife țările care se opun anexării Groenlandei de către SUA

Donald Trump: "Aș putea impune noi tarife vamale". Sursa foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a anunțat, vineri, că ia în considerare aplicarea de noi tarife vamale pentru țările care se opun planurilor SUA de a anexa Groenlanda.

„Aș putea impune noi tarife vamale țărilor dacă nu sunt de acord cu Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. Așa că aș putea face asta”, a spus Trump în timpul unui eveniment la Casa Albă, potrivit CNN.

Președintele a făcut această remarcă în timp ce povestea cum a folosit tarife vamale pentru a forța alte națiuni să coopereze la un plan de reducere a prețurilor medicamentelor în Statele Unite.

Declarațiile lui Trump privind anexarea Groenlandei au provocat indignare în rândul națiunilor europene, care se tem că această mișcare ar putea rupe legăturile transatlantice de lungă durată.

În acest context, unele state au început să trimită trupe pe insula arctică semi-autonomă, care este în prezent un teritoriu al Danemarcei.

Reprezentanți din Groenlanda și Danemarca au vizitat Casa Albă săptămâna aceasta pentru întâlniri neconcludente despre planurile lui Trump.

Declarațiile lui Donald Trump vin în contextul în care Parlamentul European ia în considerare posibilitatea de a lega aprobarea unui acord comercial masiv cu SUA de renunțarea administrației de la Washington la pretențiile privind Groenlanda. Europarlamentarii pun o presiune suplimentară asupra unui acord care se confruntă deja cu opoziție, scrie Bloomberg.

„Este clar că suveranitatea națională a oricărei țări trebuie respectată de toți partenerii acordului comercial”, a declarat Bernd Lange, președintele de lungă durată al comisiei pentru comerț a Parlamentului European, care contribuie la supravegherea discuțiilor.

Parlamentul European amenință cu suspendarea acordului comercial

Legislatorii UE sunt pe punctul de a suspenda pactul comercial, pe care președintele SUA l-a încheiat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vara trecută. Deși acordul a fost deja parțial implementat, acesta are nevoie în continuare de aprobarea formală Parlamentului pentru a deveni oficial.

În luna iulie a anului trecut, noul acord comercial SUA-UE a stabilit o rată tarifară de 15% pe bunuri europene exportate pe piața americană. Tarifele s-au aplicat generalizat tuturor exporturilor.

Acest proces este acum dat peste cap de disputele dintre Europa și administrația Trump privind Groenlanda. Disputa a creat o presiune în cadrul Parlamentului pentru a amâna un vot planificat la sfârșitul lunii ianuarie privind pactul comercial al celor două părți.

Orice pauză semnificativă riscă să înrăutățească o relație comercială transatlantică deja delicată, deși europenii avertizează, de asemenea, că acțiunile lui Trump față de Groenlanda pun în pericol întreaga alianță de securitate a aliaților occidentali.

Ce este "bazooka economică"

Totodată, UE are la dispoziție un instrument politic puternic, pe care l-ar putea folosi pentru a-l descuraja pe Trump: Instrumentul Anticoercitiv, așa numita "bazooka economică” creată după prima administrație Trump, care permite UE să riposteze împotriva acțiunilor comerciale.

Termenul se referă la un set de măsuri economice ce vizează înghețarea activelor statale sau private, sancțiuni comerciale dure, tarife, embargouri, restricții de produse, blocarea accesului la piața unică a UE sau sancțiuni financiare. Instrumentul a fost creat special pentru a răspunde presiunilor economice exercitate de alte state.

UE a amenințat că îl va folosi după ce Trump a impus tarife vamale blocului comunitar, dar l-a abandonat în iulie, după ce cele două părți au ajuns la un acord.

Întrucât SUA încă impun tarife vamale UE, Bruxelles-ul ar putea readuce bazooka la iveală, susțin experții.

„Avem exporturi către Statele Unite puțin peste 600 de miliarde de euro, iar pentru aproximativ o treime din aceste bunuri avem o cotă de piață de peste 50% și este absolut clar că este puterea în mâinile noastre”, a declarat Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European, pentru Politico.

Delegație bipartizană americană, în drum spre Danemarca

Senatorul american Chris Coons urmează să conducă astăzi o delegație la Copenhaga „pentru a evidenția peste 200 de ani de prietenie dintre Statele Unite și Regatul Danemarcei”, potrivit unui comunicat al biroului parlamentarului din Delaware.

„Călătoria va evidenția sprijinul bipartizan pentru aliații noștri din Regatul Danemarcei și va discuta despre cum să aprofundăm acest parteneriat în conformitate cu principiile noastre comune de suveranitate și autodeterminare și în fața provocărilor tot mai mari din întreaga lume, în special consolidarea securității arctice și promovarea unor relații comerciale mai puternice între cele două țări”, se arată în comunicat.

Senatorii Thom Tillis și Jeanne Shaheen, precum și reprezentanții Sarah McBride, Gregory Meeks, Madeleine Dean și Sara Jacobs sunt așteptați să facă parte din delegația care se află la Copenhaga.

Inițiativa lui Trump privind anexarea Groenlandei a fost criticată de congresmeni, iar 75% dintre americani spun că se opun ideii, potrivit unui nou sondaj CNN realizat de SSRS.